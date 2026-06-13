Fiscal Gilberto Rodríguez archivó ampliación de denuncia de Martín Mutio contra Mónica Ferrero

La Fiscalía General de la Nación informó este sábado que fue archivada una ampliación de la denuncia presentada por Martín Mutio, quien sostenía que funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Prefectura incurrieron en falso testimonio.

Asimismo, denunció por abuso de funciones a la actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero, por su actuación cuando se desempeñaba como fiscal de Estupefacientes.

Mutio fue condenado —en segunda instancia y confirmado por casación— por los delitos de exportación de sustancias estupefacientes y lavado de activos a 15 años de prisión.

Según informó el Ministerio Público, Mutio había presentado denuncias ya en abril de 2025, “sobre la base fáctica de ocultación de hechos y documentos por parte del equipo interdisciplinario que realizó la investigación”.

En ese entonces, también fue archivada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er. Turno y, en vía de revisión, por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2do. Turno. Ahora, fue el fiscal Gilberto Rodríguez el encargado de nuevamente archivarla.

“Esta nueva ampliación de la denuncia, presentada en mayo de 2026 pretendió, mediante la incorporación de supuestos hechos y medios de prueba nuevos, justificar la reapertura de la investigación pero el fiscal actuante entendió que no se verificaban los presupuestos que dispone el artículo 99 del Código del Proceso Penal para operar dicha apertura, ya que no se trataba de nuevos hechos o de nuevos medios de prueba. Además, por la naturaleza de las evidencias que ofreció la defensa, no sería posible acreditar los elementos constitutivos de los tipos penales que esta pretende atribuir a los denunciados, ya que no aporta en lo absoluto información sobre hechos vinculados a tales tipificaciones, como asociación para delinquir, delito de fraude y o delito de falso testimonio”, expresó Fiscalía en un comunicado.

En esta línea, se agregó que en caso de que la defensa quiera reanalizar los elementos por los que fue condenado su representado debería recurrir un recurso ante la Suprema Corte de Justicia.