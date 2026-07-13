BTG Pactual cerró la compra de HSBC Uruguay por US$ 211 millones tras recibir el aval del BCU

BTG Pactual finalizó la adquisición de HSBC Uruguay para dar comienzo a su operación en el mercado uruguayo. La transacción fue aprobada por el Banco Central del Uruguay (BCU) durante el mes de junio e incluye la toma del 100% del capital social de HSBC en el país e instrumentos adicionales de capital por un valor aproximado de US$ 211 millones.

A través de la conclusión de esta operación, BTG Pactual ofrecerá una plataforma diversa de servicios financieros, incluyendo banco de inversión, crédito corporativo, wealth management y servicios bancarios para personas físicas y empresas.

“Uruguay es un mercado relevante en la región y la conclusión de esta transacción representa un paso importante en la estrategia de crecimiento internacional de BTG Pactual. Llegamos a Uruguay para quedarnos y para crecer juntos. Vemos un enorme potencial en el país y en su gente”, afirmó a través de un comunicado Roberto Sallouti, CEO de BTG Pactual.

“Nuestro compromiso es invertir en tecnología, potenciar a un equipo profesional de primer nivel que ahora forma parte de nuestra familia y, sobre todo, ofrecer a los clientes una plataforma robusta e innovadora que les abra nuevas oportunidades de crecimiento tanto a nivel local como global. Estamos aquí para potenciar la experiencia bancaria”, agregó el ejecutivo.

Cartel con logo en la fachada de la sucursal Aguada del banco HSBC, en la esquina de Av. Agraciada y Av. San Martin, Montevideo, ND 20250728, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

La operación local también suma a un equipo staff de profesionales, ejecutivos de cuenta y la totalidad de las sucursales y canales de atención, con el fin de asegurar la continuidad de los clientes actuales. La empresa también afirmó que prevén invertir en el desarrollo de la operación, con el fin de ampliar la oferta de productos e integrar a Uruguay en su plataforma internacional.

La llegada de BTG a Uruguay también refuerza la operación conjunta de la compañía en la región, ya que actualmente el banco cuenta con operaciones en diversos mercados, en donde se incluye a Brasil, Chile, México, Colombia, Perú y Argentina, además de tener presencia en Europa y Estados Unidos. Asimismo, en enero el banco concluyó la adquisición de M.Y. Safra Bank en Estados Unidos, logrando operar con licencia bancaria en el país.

“BTG Pactual inicia hoy un nuevo ciclo de actuación en Uruguay, combinando la experiencia global del grupo con la base de clientes, la presencia local y el profesionalismo de los equipos, que con su atención personalizada, construyó una operación sólida en el mercado a lo largo de estos años. Con este inicio de operaciones, el banco reafirma su visión estratégica para América Latina y su confianza en Uruguay como un mercado clave para su expansión regional”, concluyó la empresa en el comunicado.