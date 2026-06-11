El brasileño BTG Pactual, grupo comprador del banco HSBC, recibió la aprobación final de la transacción por parte del BCU

El grupo brasileño BTG Pactual, recibió la autorización final del Banco Central (BCU) que concluye la transacción para adquirir el banco HSBC y aguarda operar en la plaza financiera uruguaya. "Tras la aprobación regulatoria y hasta el cierre de la transacción, HSBC Uruguay seguirá formando parte del Grupo HSBC y continuará enfocado en acompañar a sus clientes mediante una transición ordenada", señaló BTG Pactual en un comunicado. La autorización del BCU concluye la fase regulatoria de la transacción y con ella, comienza la fase de transición previa al cierre de operaciones.

Por un total de US$ 175 millones, el grupo BTG Pactual –de origen brasileño y una importante presencia en la región– acordó la compra del HSBC Uruguay en julio del año pasado. A partir de la aprobación del BCU, BTG Pactual tiene previsto traer a Uruguay sus operaciones de manera “gradual”.

“Uruguay es un mercado importante en la región, y esta aprobación representa un paso significativo para reforzar nuestro compromiso de atender a la comunidad de clientes de América Latina, al tiempo que avanzamos en nuestra estrategia de crecimiento internacional. Tras el cierre de la transacción, iniciaremos una nueva etapa de integración de la operación local a la plataforma global de BTG Pactual, con una visión de largo plazo y el compromiso de contribuir al desarrollo del mercado financiero uruguayo, a la vez que ampliamos el acceso de clientes e inversores locales a las oportunidades globales disponibles a través de nuestra plataforma”, indicó Roberto Sallouti, CEO de BTG Pactual.

Cartel con logo en la fachada de la sucursal Aguada del banco HSBC, en la esquina de Av. Agraciada y Av. San Martin, Montevideo, ND 20250728, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Por su parte, el CEO de HSBC Uruguay, Constantino Gotsis, dijo: "“Recibimos y celebramos la aprobación del Banco Central del Uruguay, que abre un nuevo capítulo para fortalecer y hacer crecer el sistema financiero uruguayo. Confiamos plenamente en el compromiso de BTG Pactual con el país y con nuestro equipo" y agregó: "Agradezco a nuestros clientes por su confianza continua y a cada colega de HSBC por su entusiasmo y profesionalismo a lo largo de este periodo. Nuestra prioridad sigue siendo atender a los clientes sin interrupciones y apoyar a nuestros colegas durante la transición”.

Grupo BTG Pactual. Foto: BTG Pactual.

“Era el paso necesario para el grupo sin duda. El compromiso es de largo plazo inamovible, en el sentido de que la firma nace en Brasil y se identifica con Latinoamérica”, había indicado a El País el jefe de ventas de BTG Pactual, Dirk Mengers y agregó que el banco se destaca por ser reconocido como el “Goldman Sachs –líder global en servicios de banca de inversión– de Latinoamérica”.

Mengers consideró que “Uruguay se ha convertido en una especie de Singapur en Latinoamérica y un hub de inversión al que prácticamente toda la región acude por lo atractivo y dinámico del mercado”