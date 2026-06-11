Las gremiales del transporte de carga y el gobierno hacen una pausa en la confrontación por el "Gran Hermano" del sector

El sector de transporte de carga se encuentra “revolucionado” por la implementación de la Guía Electrónica de Carga –conocida como el “Gran Hermano” del sector–. Por ello, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, mantuvo reuniones con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) y con un grupo de transportistas autoconvocados que realizaron movilizaciones en varios puntos del país (lo que resultó en cortes de rutas e interrupciones en la circulación en los accesos al puerto de Montevideo). El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la ITPC compartirán eventuales encuentros para identificar medidas de apoyo e incentivos a la utilización gradual de la guía.

La ITPC y el MTOP manifestaron a través de distintos comunicados que se abre una nueva etapa de negociación para definir en detalle el diseño de la guía y sus plazos de implementación.

La guía es un sistema informático que deberán contener los camiones de carga que circulen por las rutas nacionales. El contenido de la información que solicita la guía, y por lo cual se la denomina “Gran Hermano” del transporte, incluye datos de la empresa de transporte, dador de carga, chofer, equipo empleado para el traslado, origen, destino, y rubro.

Luego del encuentro con la ITPC –gremial que reúne cámaras empresariales que conforman el sector–, el MTOP aseguró que, “llegado a los acuerdos sobre su diseño e implementación (de la guía), se definirá su puesta en vigencia en forma progresiva y previa instancia de valoración de acuerdo a las diferentes escalas de las empresas del sector”.

Transporte de carga Foto: Darwin Borrelli.

La cartera también reconoció que el sector del transporte de carga cuenta con algunas particularidades vinculadas a las jornadas de trabajo, las formas de remuneración y las dinámicas laborales, “que deben ser analizadas a la luz de diversas variables”, sobre las que se comprometió a buscar nuevos acuerdos para que las empresas eviten “inseguridades jurídicas”.

El MTOP también se refirió a posibles nuevos costos para las empresas debido a que la guía implicaría una redistribución del trabajo. “La guía no tendrá costos directos y se buscará minimizar los costos indirectos, para lo cual se trabajará en su simplificación así como en la posibilidad de verificaciones automáticas según los diferentes actores del sector”, aseguró el ministerio.

La intergremial

La ITPC resaltó la receptividad del MTOP ante el planteo de no implementar la guía hasta que no se aborden todas las inquietudes de las partes. “En el diálogo quedó claro que hay cuestiones operativas concretas -ya reiteradas por nosotros en numerosas oportunidades- que hacen que la guía, así como está planteada, sea imposible de poner en práctica”, defendió la intergremial.

Previa electoral. Camiones cargados con material electoral se ven en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú en Lima, el 5 de junio de 2026, el día antes de la elección presidencial. Foto: AFP fotos

Además del ámbito de negociación por la implementación de la guía, la ITPC resaltó la creación de nuevas instancias con la cartera de caracter político e institucional para discutir temas salariales. “Desde la ITPC se explicó que en el sector existen inconsistencias entre cómo trabaja la mayoría de las empresas y las posibles inspecciones o sanciones que se pueden aplicar”, señaló en el documento.

La gremial sostuvo que en la reunión con el gobierno se discutió sobre la intención de las empresas de trabajar en la formalidad, “pero muchas veces hay factores externos que atentan contra esto y en los cuales hay que lograr un abordaje integral para tener prácticas y controles acordes a la operativa de cada rama del sector”, expresó en el comunicado.