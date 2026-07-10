El BCU aprobó la compra de HSBC por BTG Pactual y la adquisición del Enjoy Punta del Este por el grupo brasileño JHSF

El Banco Central del Uruguay (BCU) aprobó la adquisición por parte de BTG Pactual de las operaciones de HSBC en Uruguay. A su vez, también se concretó la adquisición de Baluma S.A. (empresa propietaria del Enjoy de Punta del Este) por parte del grupo brasileño JHSF.

“BTG Pactual avanzará con la integración de la operación, preservando la continuidad del servicio a los clientes y la estabilidad operativa. HSBC continuará operando con normalidad hasta la finalización de la transacción. Los mantendremos informados sobre los próximos pasos y la fecha efectiva del cambio de marca”, remarcó BTG Pactual en su página web.

El movimiento reciente (la compra se acordó por un total de US$ 175 millones) forma parte de la estrategia de expansión regional del banco brasileño, que en los últimos años viene ampliando su presencia fuera de su mercado de origen.

BTG Pactual es uno de los principales bancos de inversión de América Latina. Su operación abarca países como Chile, Colombia, México, Perú y Argentina, además de presencia en centros financieros internacionales como Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y Luxemburgo.

Por otro lado, Baluma S.A. es la sociedad propietaria y operadora del hotel Enjoy Punta del Este y el grupo JHSF realizará un plan de inversión de entre US$ 400 millones a US$ 500 millones, en un plazo de cuatro a cinco años. A esto se le suma el hotel y residencias que desarrolla el grupo Cipriani, con una inversión estimada de US$ 500 millones.

Proyecto de JHSF Península para el Enjoy. Foto: JHSF Capital.

Por su parte, BTG Pactual ha sido distinguido en distintos rankings internacionales vinculados a banca de inversión, gestión de activos y mercado de capitales.

Entre los reconocimientos recientes figuran los premios de Global Finance, que lo posicionaron como Mejor Banco en América Latina y Mejor Banco de Inversión en la región entre 2023 y 2025. También recibió distinciones en innovación financiera y servicios para pequeñas y medianas empresas.

A su vez, Institutional Investor destacó a sus equipos en research, sales y trading en América Latina, mientras que Euromoney, World Finance y The Digital Banker lo reconocieron en áreas como banca privada y gestión patrimonial.