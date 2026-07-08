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El País Información Política

Encuesta de Cifra evaluó gestión de ministros: Negro presenta un 64% de desaprobación y un 21% de aprobación

El estudio midió la opinión sobre Carlos Negro, Cristina Lustemberg, Gabriel Oddone y Mario Lubetkin, relevando los niveles de desaprobación y respaldo ciudadano en el Poder Ejecutivo.

El País
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08/07/2026, 20:55
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El ministro del Interior, Carlos Negro.
El ministro del Interior, Carlos Negro.
Foto: Ignacio Sánchez / El País.

La consultora Cifra publicó este miércoles una medición acerca del nivel de aprobación de la gestión de algunos de los ministros que integran el gabinete del presidente Yamandú Orsi.

De acuerdo a lo que informó la directora de Cifra Mariana Pomiés en Telemundo (Canal 12), la mayoría de los ministros no son conocidos por la mayoría de la población. En ese sentido, detalló que la encuesta estuvo centrada en jerarcas que tuvieron mayores niveles de exposición pública durante los últimos meses.

Desaprobación de la gestión de Yamandú Orsi crece y se ubica en 65%, según nueva encuesta de Cifra

En esa línea, los secretarios de Estado evaluados fueron el ministro del Interior Carlos Negro, la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, el ministro de Economía Gabriel Oddone y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Según figura en la encuesta, que fue realizada entre el 1 y el 17 de junio, el ministro con mayor nivel de desaprobación es Carlos Negro con un 64%. Un 21 % aprueba la gestión, un 6% que ni aprueba ni desaprueba, y un 9% que no opina.

Por su parte, un 39% de los encuestados aprueba la gestión de la ministra Lustemberg, un 8% ni aprueba ni desaprueba, un 41% desaprueba, y un 12% no opina.

En relación al canciller Lubetkin, un 38% aprueba su gestión, un 11% ni aprueba ni desaprueba, un 23% desaprueba y un 28% no opina.

Por último, el ministro de Economía Gabriel Oddone presenta un 35% de aprobación, un 8% que no aprueba ni desaprueba, un 43% que desaprueba y un 14% que no opina.

Consejo de Ministros este miércoles en Torre Ejecutiva.
Consejo de Ministros este miércoles en Torre Ejecutiva.
Foto: Ignacio Turell, Pablo La Rosa / Presidencia de la República.

Ficha técnica:

Los entrevistados fueron un total de 800 entre los días 1 al 17 de junio de este año.

El universo representado por la muestra es la población mayor de 18 años, con acceso a teléfono fijo o celular en todo el país (urbano y rural).

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