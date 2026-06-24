Desaprobación de la gestión de Yamandú Orsi crece y se ubica en 65%, según nueva encuesta de Cifra

La consultora Cifra presentó este miércoles una encuesta de evaluación de la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Un 20% de los uruguayos aprueba la gestión de Orsi y 65% desaprueba, mientras que un 12% ni aprueba ni desaprueba. Además, hay 3% que no opina, señaló Mariana Pomiés, directora de Cifra que presentó la encuesta en Telemundo (Canal 12). Pomiés señaló que "el presidente no está en un buen momento de evaluación" y "hay un balance bastante negativo".

Esta es la primera encuesta de la consultora tras el episodio de la camioneta del mandatario. La camioneta Hyundai Santa Fe fue donada a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en medio de los cuestionamientos por su compra, a US$ 25.000 menos que el precio de lista, con un auto donado en su campaña como parte de pago, y a pocos días de asumir.

"Este fue el último episodio y dio bastante que hablar, se tomó unos días. No podemos decir (que los datos) son solo por la camioneta)", aseguró Pomiés.

Por partido y evolución

Cuando se filtra por partido político, entre votantes del Frente Amplio (FA) la aprobación es 41%, desaprobación 34%, ni aprueba ni desaprueba un 18% y no opina un 7%. En la coalición la desaprobación es de 94%, ni aprueba ni desaprueba un 5% y un 1% aprueba.

Cuando se analiza la evolución de la evaluación de la gestión, hay una caída en comparación con la última medición (de febrero de 2026), cuando la aprobación del mandatario era de 21%. "Los últimos meses fueron bastante dramáticos", dijo Pomiés.

Cuando se mide la popularidad de Orsi, el mandatario recoge 52% de antipatía, 34% de simpatía y 14% no opina. Por partido, en el FA tiene una simpatía de 60%, antipatía de 29% y no opina un 11%. Entre la coalición la simpatía de 12%, antipatía de 74% y un 14% no sabe o no opina.

Sobre la posibilidad de revertir esta situación de caída de aprobación y popularidad, Pomiés señaló que "es posible", pero "hay cosas que están pasando que no están siendo bien manejadas" por Orsi.

Presidente Yamandú Orsi. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada entre el 1 y 17 de junio. Cuenta con 800 casos de muestra y es representativa de todo el país.