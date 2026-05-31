Encuestas muestran bajos niveles de aprobación para la oposición y sus dirigentes cuestionan las mediciones

Existe una suerte de reflejo de pensar que si a alguien le va mal, automáticamente eso implica que a otro le vaya bien. En la política, por ejemplo, son varios los que consideran que la baja aprobación que recibe la gestión del gobierno, según las encuestas, podría marcar -y siempre con las próximas elecciones en el horizonte- un crecimiento en la adhesión de los partidos de oposición.

Sin embargo, lo que están mostrando las encuestas que circulan entre la dirigencia política en estos días exhiben que ni el gobierno ni la oposición gozan de aprobación entre la ciudadanía.

La consultora Factum divulgó días atrás en VTV una encuesta que mostró que un 46% de los uruguayos desaprueba la forma de actuar de los partidos de oposición. Solo un 19% está de acuerdo en su accionar.

Un apartado de esa encuesta, al que accedió El País, puso énfasis en discriminar según la ideología de cada consultado. Allí se puede ver que entre los votantes que se autoperciben de derecha un 40% está de acuerdo con cómo actúa la oposición, un 28% en desacuerdo y otro 31% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Entre quienes se ven como de centro un 15% aprueba, un 44% desaprueba y otro 41% ni aprueba ni desaprueba.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el presidente de la República, Yamandú Orsi y el prosecretario Jorge Díaz. Foto: Estefanía Leal

Por otra parte, la consultora Equipos también midió la evaluación de la ciudadanía y los resultados fueron similares a los que mostró Factum. El relevamiento, que circula entre dirigentes oficialistas y opositores -y al que accedió El País- muestra que un 36% de los uruguayos desaprueba “la forma en que se está desempeñando la oposición”. Asimismo, un 21% la aprueba, mientras que un 31% ni aprueba ni desaprueba y el restante 12% no sabe o no contestó. La consulta se hizo cara a cara entre el 21 de abril y 4 de mayo a 704 personas.

El nivel de aprobación es el más bajo desde que Equipos comenzó a medir en junio de 2025 cómo se ve a la oposición. Fueron cinco encuestas en las que el valor más alto se dio en agosto de 2025 con un 29% de aprobación. Asimismo, el mayor registro de desaprobación fue en la anterior medición, de febrero de este año, cuando se ubicó en 37% -pero con una aprobación del 24%.

En diálogo con El País, el director de Factum consideró que “los sectores más militantes y activos en un período lejano a las elecciones esperan más confrontación, más denuncia sobre lo que pasa en el gobierno actual y también más defensa de lo realizado por el gobierno anterior”. Asimismo, afirmó que “en el sector menos activo las demandas pasan por la construcción propositiva de soluciones y menos enfrentamiento”. “Y hay otro sector, más alejado de la política, que mira de lejos y a lo sumo se cruza por redes sociales con alguna noticia o en los medios tradicionales algún titular, y lo que visualiza pasa más por ‘los políticos peleándose de nuevo’ que por identificar soluciones”.

Álvaro Delgado, Andrés Ojeda y Pablo Mieres, junto a otros dirigentes de la coalición republicana, en conferencia en marzo de 2026. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Lecturas

En filas del Partido Nacional, el presidente de su directorio, Álvaro Delgado, indicó a El País que el rol de la oposición “ha sido ejercer una crítica constructiva ante la falta de acción del gobierno”. “Los errores que el gobierno cometió son propios y no fruto de una obstrucción nuestra, nosotros no ponemos el palo en la rueda, por el contrario, hemos presentado propuestas concretas en temas críticos como seguridad y situación de calle”, sostuvo el excandidato a la Presidencia.

El senador Javier García, en tanto, se mostró un tanto escéptico sobre estas mediciones. En su opinión, las encuestas relevan lo que piensan la ciudadanía del gobierno porque “es el que toma decisiones que generan consecuencia en la vida de los uruguayos”.

Sobre los números de la oposición, García dijo que vio dos análisis. “He visto analistas que dicen que la oposición ha sido efectiva, porque ha construido un relato común sobre el estado del gobierno. Y por otro, te dicen que no hacen las cosas bien. Las dos cosas juntas es imposible”, afirmó.

En tanto el senador colorado Pedro Bordaberry indicó que “no hay que pelearse” con las encuestas aunque dijo que no sabe qué oposición se midió. “Lo que está pasando es que el sistema político no está sintonizando con los problemas de los uruguayos. Y los uruguayos lo están diciendo. Es claro que el uruguayo mira al sistema político que se está peleando por Cardama, por ASSE, por María Dolores, por la camioneta... Todos temas que son importantes y son parte de la tarea, pero no es lo más importante para la gente”, sostuvo. “Los uruguayos ven eso como una pelea entre políticos para ver quién se causa más daño, lo cual en el día de mañana puede tener un efecto electoral y eso es un error”, añadió. En su opinión, lo que el sistema político debería estar tratando en este momento son dos temas: seguridad ciudadana y el empleo.

Pedro Bordaberry, senador de la República por el Partido Colorado. Foto: archivo El País

“El sistema político acapara la atención de otras cosas. Y habla de Cardama, de herencias, de camionetas y una cantidad de otras cosas que, insisto, no son la preocupación principal de la gente. Entonces, esas encuestas nos están diciendo: ‘Che, políticos, ocúpense de mis problemas, no de hacerse daño entre ustedes’. Eso es lo que pasa hoy en el Uruguay”.

Bordaberry apuntó además al gobierno por “tomarle el pelo a la gente” al decirle que no percibe lo que el oficialismo está haciendo. “Por eso tampoco hay que matar al mensajero. Hay que trabajar realmente en los temas que a la gente le preocupa: seguridad, empleo y educación. Y no de los problemas de los políticos o si coalición sí o no. Ya habrá tiempo para el tiempo electoral”, concluyó.

Por último, el secretario general colorado y senador, Andrés Ojeda, cuestionó duramente a las consultoras. “Esas encuestas son un manotazo de ahogado para paliar lo que verdaderamente está sucediendo. Al que se mide es al gobierno, al que hace o al que debería hacer. Primero porque la oposición no es una sola y el gobierno sí es uno”, dijo. “La encuesta esa no la acepto. Además, es algo nuevo. No hay ni siquiera una comparación a nivel histórico. Nunca se hizo algo así”, añadió.

La izquierda

La encuesta de la consultora Factum contempló cómo ven los uruguayos que se perciben de izquierda el accionar de la oposición. Entre ellos, un 6% dijo estar de acuerdo con cómo se viene desempeñando. Por su parte, un 64% aseguró estar en desacuerdo mientras que otro 35% afirmó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. El restante 1% no sabe o no respondió.

Lacalle Pou da un discurso durante la Convención del Partido Nacional. Foto: Leonardo Maine/El País.