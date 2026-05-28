Un 46% de los uruguayos desaprueba el actuar de la oposición, según encuesta de la consultora Factum

La consultora Factum presentó este miércoles los resultados de una nueva encuesta sobre el desempeño de los partidos opositores para el segundo bimestre de 2026. El estudio, presentado en VTV Noticias, le preguntó a los uruguayos "¿estás de acuerdo o en desacuerdo en cómo está actuando la oposición?"

Los resultados presentados por Eduardo Botinelli, director de la consultora, arrojaron que, en total, un 46% de los uruguayos no aprueba el actuar de la oposición, un 35% no está de acuerdo ni en desacuerdo, un 19% está de acuerdo y un 1% prefiere no opinar.

Los datos obtenidos también varían de acuerdo a la edad de las personas consultadas: entre los más grandes —de 49 años en adelante—, la desaprobación aumenta, mientras que entre los más jóvenes predominan aquellos que no están de acuerdo ni en desacuerdo.

Daniel Caggiani, senador del Frente Amplio, compartió los resultados de la encuesta en su cuenta de X. "La crítica infundada y la falta de rumbo de las oposiciones no encuentran respaldo en la ciudadanía uruguaya. Para ser oposición hay que tratar también de proponer", sostuvo.

La idea de “ al gobierno ni un vaso de agua o del continuo palo en la rueda” no camina. Solo 1 de cada 5 aprueba la actuación de las oposiciones en nuestro país. La critica infundada y la falta de rumbo de las oposiciones no encuentran respaldo en la ciudadanía uruguaya. Para ser… https://t.co/1DNEevAzS6 — Daniel Caggiani (@DCaggiani) May 27, 2026

46% de uruguayos desaprueba gestión de Yamandú Orsi como presidente y 29% la aprueba

La consultora Factum también dio a conocer el pasado lunes una encuesta de opinión pública acerca de la opinión que tienen los uruguayos sobre la aprobación del presidente Yamandú Orsi.

Según los datos presentados por el director de Factum, Eduardo Bottinelli, en VTV Noticias, el 46% desaprueba la gestión del mandatario, el 29% la aprueba, el 24% ni una cosa ni la otra y el restante 1% no sabe o prefirió no responder. El saldo de aprobación es negativo (-17%), con una proporción que comienza a ubicarse en términos medios de quienes no se ubican ni en la aprobación ni en la desaprobación.

Yamandú Orsi, presidente de la República, en rueda de prensa. Foto: Ignacio Sánchez

La consultora señala que el clima de aprobación de la gestión del presidente "se presenta en un saldo negativo, en un proceso de caída de la aprobación y aumento de la desaprobación sistemático, explicado por un lado por caídas de aprobación entre votantes de los partidos que conformaron la coalición republicana y en la última medición también por caída en la aprobación entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2024".

La evolución de la aprobación del presidente muestra una caída de 8% entre la medición del 1º bimestre del año y la medición del 2º bimestre.