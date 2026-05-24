"Desgaste" de la oposición incide en la desaprobación de Orsi, dicen expertos; gobierno espera repuntar pronto

Son horas de análisis, dicen en la Torre Ejecutiva, al cabo de una semana que estuvo marcada, políticamente, por dos encuestas que mostraron un escenario adverso para el gobierno de Yamandú Orsi. En sus filas -empezando por el propio mandatario, que habló de “luz anaranjada” para graficar la situación- han aceptado sin vueltas lo que mostraron los números: un saldo negativo en la aprobación de la gestión, que fue de -21 en el caso de Equipos y de -17 en el caso de Factum.

Es un problema que no se tomó a la ligera: está formando parte de intercambios y análisis que Orsi mantiene “en distintos ámbitos” y con “mucha gente”, dijeron a El País fuentes de Presidencia. “Cuando hay gente que está preocupada o no está convencida, está bueno que revisemos lo que estamos haciendo”, dijo el pasado martes el presidente. “Hay que leer mucho -se comprometió- y escuchar bastante”.

La primera lectura que hizo pública el gobierno -el más claro, tal vez, haya sido el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez- es que la velocidad a la que avanza esta administración no es suficiente (y menos para los militantes de izquierda, que son los más insatisfechos hasta ahora), por lo que la decisión, ya adelantada semanas atrás cuando este panorama estaba delineándose, es “poner el pie en el acelerador”.

El “rumbo”, por otra parte, dijo también Sánchez, está claro y es “bueno”: solo que hay que “profundizar” en él. Por eso no cunde la desesperación en el Ejecutivo, confiado básicamente en dos cosas: en que -como también lo han sostenido los sociólogos al frente de los dos informes, Ignacio Zuasnabar y Eduardo Bottinelli- hay un fenómeno global que genera una “impaciencia” generalizada, atada a patrones de consumo y expectativas que tienen en la satisfacción instantánea el resultado normal a exigir en todos los procesos sociales; y en que esa “ansiedad” que se expresa sobre todo en los electores del Frente Amplio será respondida con resultados que pueden “llevar su tiempo”, pero que impactarán en el mediano plazo, como con la respuesta nacional que se está dando al problema de las personas que viven en la calle -el plan para el invierno, destaca un asesor presidencial, se adelantó más de mes y medio- o con el aumento de recursos en el área social y en la primera infancia, que se decidió en el Presupuesto Nacional y que “recién está aterrizando”.

Sin embargo, y como siempre ocurre detrás de expectativas no correspondidas, no es necesariamente cierto que el rumbo del gobierno sea comprendido por la opinión pública, advirtió, por ejemplo, el director de Factum en diálogo con El País. “Creo que uno de los problemas del gobierno es, justamente, que no está claro cuál es su rumbo”, dijo Bottinelli. Es decir, no se han visto todavía resultados en seguridad y pobreza, dos áreas sensibles para la izquierda, y no hay un “buque insignia” declarado como tal, agregó. “El rumbo podrá estar claro desde un punto de vista político para el oficialismo, pero no se ha logrado transmitir con certeza y dirección clara a la gente. Entonces, no se trata solamente de apretar el acelerador, sino de que se entienda la dirección hacia donde se acelera”.

Más allá de los factores globales del comportamiento de la sociedad, también está claro, tanto para el gobierno como para los especialistas en la opinión pública, que la oposición -por ahora desarticulada y sin un liderazgo activo y aglutinador (las apariciones de Luis Lacalle Pou son medidas y esporádicas, y los blancos esperan su desembarco electoral muy sobre el final de este período)- ha tenido un rol significativo en su tarea de “desgaste” en estos primeros 14 meses del cuarto gobierno frenteamplista.

“Efectivamente, la oposición es parte de la explicación de la caída de la aprobación del gobierno; tiene como estrategia desgastar al gobierno, lo que ha logrado en dos sentidos: porque produce un desgaste y porque alinea a su electorado hacia la desaprobación, al menos en un alto porcentaje”, dijo Bottinelli en este sentido.

“La oposición ha trabajado un par de ideas desde el principio, como mostrar a Orsi débil, hablar de que el gobierno no tiene rumbo, y ha puesto sobre la mesa palabras que la gente fue haciendo suyas a medida que aumentaba la desaprobación”, argumentó Mariana Pomiés, directora de Cifra.

Zuasnabar, en declaraciones a La Diaria días atrás, dijo algo similar: si “uno de los indicadores para medir el desempeño de la oposición” es “la capacidad que tiene de alinear a su electorado” en contra del gobierno, “uno tiene que concluir que la oposición ha sido exitosa”.

En la Torre Ejecutiva visualizan también que los principales actores de la coalición republicana están hoy “muy parados en los pedales”, con la crítica constante y la permanente convocatoria parlamentaria a los ministros, lo que “genera dificultades”, pero también reparan en que la oposición tampoco tiene una buena imagen en la sociedad. Sin dar detalles, los tres especialistas coinciden, con matices, en ese punto. “En general, la oposición no está bien evaluada”, dijo Pomiés. “Hay tres de cada diez que desaprueban a la oposición”, acotó, por su parte, Bottinelli. El escenario, entienden los analistas, tiene puntos de contacto con el clima político de 2019, aunque para Zuasnabar había entonces “un enojo mucho más grande con el gobierno que el que hay hoy”, con lo que “las posibilidades del actual de moderar, matizar o incluso revertir, al menos parcialmente, la situación, podrían ser mayores que las que tuvo” Tabaré Vázquez. Pomiés, en cambio, y pese a advertir que los momentos son “distintos”, entiende que “los números muestran enojo con el gobierno”, y en términos no muy diferentes a los de hace siete años. Y para Bottinelli puede hablarse de “un escenario parecido al de 2019”, aunque con la diferencia de que la oposición, aun sabiendo que se alineará con Lacalle Pou, no tiene un candidato que represente, hoy, la “esperanza totalmente renovada”.