Álvaro Delgado dijo que el gobierno de Orsi “va a los tumbazos” tras caída en encuestas

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se refirió este jueves a las últimas encuestas sobre la gestión del gobierno del presidente Yamandú Orsi, cuya última medición por parte de Factum arrojó un 46% de aprobación. Para el dirigente nacionalista el gobierno "va a los tumbazos" y las encuestas "reflejan la realidad"

"Acá no hay magia, uno puede mirar de reojo las encuestas, pero son un insumo que tienen una base profesional, y hay que aceptarlas cuando gustan o no gustan", dijo Delgado en una rueda de prensa en Paysandú en el marco de una sesión extraordinaria del directorio en homenaje al fallecido dirigente del partido, Jorge Larrañaga.

Delgado, sostuvo que dichas mediciones "reflejan la realidad" y que "son fotos del momento". Además, añadió que lo que se ve reflejado en las encuestas es "lo que la gente nos dice en la calle".

"[Nos dicen] que el Gobierno no tiene rumbo, no tiene liderazgo, perdió un año sin hacer y que es un gobierno que está a la deriva", indicó.

Álvaro Delgado Foto: X/Álvaro Delgado

Añadió que el Gobierno "va a los tumbazos condicionado por una interna y desaprovechando momentos para avanzar". Indicó además que "se generan errores propios y no forzados".

"Por más que se enoje el ministro de Economía (Gabriel Oddone) y empiezan a hablar de las AFAP, de cómo estatizar recursos, eso sale de la propia interna del gobierno, no lo pone la oposición", subrayó.

"Toda esta falta de rumbo y de certezas repercute en la gente porque no hay concreciones y en la inversión por la inestabilidad", remarcó Delgado, y agregó que "es mejor tener un rumbo equivocado que no tenerlo, y en este caso es a modo avión".

"[Las encuestas] no son una buena noticia para Uruguay más allá de lo que piense Orsi, es una mala noticia para el Gobierno y para el país", concluyó.

"Si hay gente que no está conforme es porque algo no está saliendo bien"

Orsi habló este martes sobre el aumento de la desaprobación que le marcaron las últimas encuestas y señaló que "si hay gente que no está conforme" es porque "algo no está saliendo bien"

El mandatario ve estos resultados "con preocupación" y aseguró que todavía no le "encuentra explicación". "Si hay gente que no está conforme es porque algo no está saliendo bien", señaló Orsi en rueda de prensa tras la inauguración del parque logístico Zentra en ruta 101 de Pando.

Yamandú Orsi en el acto por el aniversario de la Batalla de Las Piedras. Foto: Leonardo Mainé / El País.

Consultado sobre si era una luz "amarilla" tal como había dicho en Arriba Gente (Canal 10) la vicepresidenta, Carolina Cosse, Orsi fue más enfático. "Anaranjada diría yo", aseguró.

"Cuando hay gente que está preocupada o no está convencida está bueno que revisemos lo que estamos haciendo (...) hay que leer mucho y escuchar bastante", afirmó.