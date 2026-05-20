Pereira sobre encuestas de aprobación de Orsi: "Tal vez la gestión política necesite mayor coordinación"

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió este miércoles a las últimas encuestas de aprobación del presidente Yamandú Orsi. La última medición de la encuestadora Factum le dio al gobierno un 46% de desaprobación, a la vez que en la de Equipos midió un 48%.

Para el presidente de la coalición de izquierdas, las encuestas son "un estudio" que el partido "toma en cuenta", pero que aún así "no se gobierna en base a encuestas".

"Hay que tomar decisiones que son de fondo, cuando el Gobierno toma como prioridad la infancia, y coloca en el Diálogo Social transferencias que ahora van a ser puestas en la Rendición de Cuentas, lo que se está haciendo es fortalecer a nuestra niñez", dijo Pereira.

Sostuvo además que el programa de la fuerza política se está cumpliendo y que "la gestión política tal vez necesite mayor coordinación, que estamos pensando en estas horas".

"El FA Te Escucha tiene como objetivo recorrer durante tres años 307 localidades para hablar con 2.000 organizaciones sociales y explicitar en cada de departamento cuáles son las cosas que se hicieron", subrayó.

La baja aprobación de la gestión de Orsi obliga al gobierno a "poner el pie en el acelerador", dijo Sánchez

La última encuesta de la consulta Equipos, que la semana pasada divulgó que un 48% de los uruguayos desaprueba la gestión del presidente Orsi —con un 27% que la aprueba y un 23% que no tiene opinión—, genera preocupación en el oficialismo.

El pasado viernes, la vicepresidenta Carolina Cosse reconoció que la caída en las mediciones de Equipos encendía una "luz amarilla" y que debía hacerse un "análisis profundo" en la interna del gobierno y el Frente Amplio, y al otro día el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, reaccionó en la misma línea.

Sánchez expresó en rueda de prensa que "los ciudadanos juzgan lo que ven de las políticas públicas", y que "las expectativas" que tienen hoy los uruguayos sobre el actual gobierno frenteamplista "son superiores" a los resultados que se están "registrando" en este momento.

Alejandro Sánchez. Foto: Leonardo Mainé.

"Creo que tenemos un rumbo que es bueno —dijo también—; lo que hay que hacer es profundizar en él. Y yo creo que la señal de las encuestas es esa: tenemos que poner el pie en el acelerador, y hacer que las transformaciones, las políticas se asienten más fuertemente".

Sobre lo hecho hasta ahora, Sánchez destacó la aprobación del Presupuesto Nacional el año pasado, en un Parlamento donde el oficialismo no tiene mayoría propia: "Tenemos una duplicación de los fondos para vivienda, nos propusimos aumentar el sistema de becas, nos propusimos generar que 40 mil gurises de Secundaria pudieran tener alimentación y hoy lo están teniendo".

"Si hay gente que no está conforme es porque algo no está saliendo bien"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló este martes sobre el aumento de la desaprobación que le marcaron las últimas encuestas y señaló que "si hay gente que no está conforme" es porque "algo no está saliendo bien"

El mandatario ve estos resultados "con preocupación" y aseguró que todavía no le "encuentra explicación". "Si hay gente que no está conforme es porque algo no está saliendo bien", señaló Orsi en rueda de prensa tras la inauguración del parque logístico Zentra en ruta 101 de Pando.

Consultado sobre si era una luz "amarilla" tal como había dicho en Arriba Gente (Canal 10) la vicepresidenta, Carolina Cosse, Orsi fue más enfático. "Anaranjada diría yo", aseguró.

"Cuando hay gente que está preocupada o no está convencida está bueno que revisemos lo que estamos haciendo (...) hay que leer mucho y escuchar bastante", afirmó.