"Hay desilusión": fuerte crítica de edila del FA en Rivera contra el gobierno en evento con Fernando Pereira

La edila departamental del Frente Amplio en Rivera, Daiana de Mello, fue una de las voces que más repercusión generó durante la actividad “El FA Te Escucha”, realizada el pasado miércoles 13 de mayo en Rivera. Del evento participaron el presidente del FA, Fernando Pereira, el senador frenteamplista Eduardo Antonini, la exintendenta Ana Olivera y la directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de Montevideo Silvia Nane.

Durante su intervención, Daiana de Mello cuestionó el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), denunció "demoras y carencias en el Hospital de Rivera" y aseguró que existe una fuerte “desilusión” de la población con referentes políticos y organismos públicos.

"Cambio urgente"

“Rivera necesita un cambio urgente”, expresó la edil, reclamando más presencia en los barrios y menos dirigentes “atrás de un escritorio”. "Con el corazón partido les puedo decir que la sensación que hay en el departamento es la desilusión. La gente votó al Frente Amplio de nuevo con una esperanza, que hoy no llenó la expectativa de la gente", aseguró.

Además, la curul frenteamplista, de la lista 609, en Rivera señaló: "Me toca decir la verdad que no llega a ustedes. El Mides trabaja horrible. No se ayuda a quien necesita, quien necesita queda afuera". "Lo mismo el hospital. Ha cambiado, pero las personas pasan cuatro o cinco horas sin ser atendidos. Hay gente que no va a atender, solo quiere cobrar y pasan viajando", añadió.

La actividad se realizó en el Comité Central del Frente Amplio en Rivera bajo la consigna: “Tu voz cuenta”.