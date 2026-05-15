"Es muy raro": desde el FA cuestionan traslado de fiscal que estudia Cardama y supuesta destrucción de documento

Dirigentes del Frente Amplio cuestionan el traslado de Fiscalía para Alejandro Machado, quien hoy está en Delitos Económicos y Complejos de primer turno y pasará a una unidad de Cibercrimen. Las críticas surgen porque el fiscal, que hará el cambio el 19 de mayo, tenía a su cargo algunas causas que investigan acciones llevadas adelante durante la administración anterior.

Por ejemplo, Machado tenía a su cargo en Delitos Económicos y Complejos la denuncia presentada por el gobierno de Yamandú Orsi acerca de presuntas ilegalidades en el proceso de adjudicación al astillero Cardama para la fabricación de patrulleras oceánicas, un contrato que esta administración cesó alegando incumplimientos e irregularidades de la empresa, como la presentación de una garantía falsa.

También es el fiscal que investiga la presunta destrucción de documentos públicos en Torre Ejecutiva durante ela administración pasada vinculados a la entrega del pasaporte del narcotraficante Sebastián Marset, hoy preso en Estados Unidos.

Machado dejará de liderar estas y otras investigaciones, que pasarán a ser comandadas por el nuevo jefe de la unidad, aún por resolverse. Dirigentes frenteamplistas, fundamentalmente del Movimiento de Participación Popular (MPP), consideraron "raro" este cambio, que se conoció el mismo día que la demanda acusatoria de la Fiscalía de Delitos Económicos de segundo turno contra el exsenador Charles Carrera por el caso de la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial.

El traslado —que fue informado en primera instancia por la diaria— se dispuso "por necesidades institucionales y el perfil profesional requerido para la Fiscalía de Cibercrimen, ya que él se formó en esa materia, tratándose además de un traslado horizontal que no afecta su jerarquía ni derechos funcionales", explicaron desde Fiscalía a El País.

"Vamos a estar atentos para ver a quién designan en su lugar", dijo Caggiani

"Es raro que se cambie, sin justificación alguna, al fiscal que tiene a cargo las investigaciones de los principales casos sobre irregularidades e ilicitudes del gobierno anterior. Es muy raro. Vamos a estar atentos para ver a quién designan en su lugar", escribió en su cuenta de X el senador Daniel Caggiani.

Carrera también se expresó públicamente tras conocerse la novedad de que la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno presentó la demanda acusatoria y pidió que sea condenado a cuatro años de prisión, lo que implica que el caso pasará a juicio oral.

Charles Carrera durante una audiencia judicial. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Fui víctima probada de espionaje por denunciar la entrega del puerto. Luego me armaron una causa", dijo Carrera en relación al caso por el que en 2024 fue condenado el exgerente de la empresa Vertical Skies, Marcelo Acuña, una investigación que se desprendió de la causa del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

Además, Carrera apuntó que "el mismo día que la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, decide trasladar al fiscal Machado para blindar a Lacalle Pou con los casos Cardama y Marset", la Fiscalía solicitó la prisión de él por el caso de Víctor Hernández. "Hoy comienza el juicio. Y comienza también la etapa en la que podré demostrar, con pruebas y frente a la sociedad, mi más absoluta inocencia", aseguró Carrera.