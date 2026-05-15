Charles Carrera criticó la acusación de Fiscalía y afirmó que en el juicio demostrará su "absoluta inocencia"

El exsenador del Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Frente Amplio Charles Carrera se expresó públicamente tras conocerse la novedad de que la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Segundo Turno presentó la demanda acusatoria y pidió que sea condenado a cuatro años de prisión, lo que implica que el caso pasará a juicio oral.

"Fui víctima probada de espionaje por denunciar la entrega del puerto. Luego me armaron una causa", dijo Carrera en relación al caso por el que en 2024 fue condenado el exgerente de la empresa Vertical Skies, Marcelo Acuña, una investigación que se desprendió de la causa del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

Además, Carrera apuntó que "el mismo día que la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, decide trasladar al fiscal Machado para blindar a Lacalle Pou con los casos Cardama y Marset", la Fiscalía solicita la prisión de él por el caso de Víctor Hernández. El traslado del fiscal Alejandro Machado fue informado por la diaria: asumirá en una sede especializada en Cibercrimen. Resta saber quién quedará a cargo de la sede que tenía Machado, que investigaba la denuncia del gobierno por el caso del astillero Cardama. También tenía en su escritorio la investigación por la presunta destrucción de documentos públicos vinculados a la entrega del pasaporte del narcotraficante Sebastián Marset.

"Hoy comienza el juicio. Y comienza también la etapa en la que podré demostrar, con pruebas y frente a la sociedad, mi más absoluta inocencia", aseguró Carrera.

Fui víctima probada de espionaje por denunciar la entrega del puerto.

Luego me armaron una causa.

El mismo día que la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, decide trasladar al fiscal Machado para blindar a Lacalle Pou con los casos Cardama y Marset, a mí me pidieron cuatro… https://t.co/Y7hUu5nQau — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) May 15, 2026

Además del pedido de condena a cuatro años de prisión, la Fiscalía solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y el pago de una multa de 1.000 unidades reajustables (casi dos millones de pesos), dijeron fuentes al tanto de la causa a El País.

Carrera fue acusado de los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada por su participación en la internación de Hernández en el Hospital Policial, la que se realizó pese a que no tenía derecho a ser asistido allí por ser un civil. Hernández recibió el impacto de una bala perdida en la localidad de La Paloma (Rocha) en el año 2012 y quedó paralítico producto de la herida. La bala, se sospechó, había salido de la casa de un policía que celebraba una fiesta con otros oficiales en la casa de enfrente, pero eso nunca pudo ser demostrado judicialmente.

Juan Manuel Gonzalez Rossi y Charles Carrera en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez. Foto: Ignacio Sánchez

La imputación inicial sostenía que Carrera, que en ese entonces era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, había falseado información para que Hernández, que no era oficial de policía ni pariente de uno, se atendiera durante tres años en el Hospital Policial sin pagar por el servicio.