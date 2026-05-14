"Tenés que salir de esa burbuja": Gabriel Gurméndez volvió a salir al cruce de Blanca Rodríguez

El diputado del Partido Colorado Gabriel Gurméndez volvió a referirse este jueves a su cruce con la senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez, quien acusó al legislador de haber realizado "comentarios xenófobos" luego de que este le sugiriera "cambiar de oculista cubano" tras decir que veía menos personas durmiendo en la calle.

En rueda de prensa, Gurméndez dijo que él ve a las personas en situación de calle: "Me parece que la primera responsabilidad de un gobernante es estar cerca de la realidad".

El expresidente de Antel en la pasada administración apuntó a que "si querés ser gobierno en el futuro, tenés que salir de esa burbuja". Sostuvo que hay que "reconocer la realidad" y que la respuesta que dio Rodríguez este jueves "es para desviar la atención".

"[Las personas en situación de calle] son una preocupación central de los uruguayos, las vemos desde nuestras casas y en todos los barrios, hay más gente en la calle, ese es el reconocimiento de la realidad elemental si queremos resolver esta problemática", dijo Gurméndez.

Empresas públicas. Gurméndez cuestiona la partida “especial”. Estefania Leal/Archivo El Pais

En referencia a la acusación de Rodríguez de que el legislador colorado hizo "un comentario xenófobo", Gurméndez indicó que los uruguayos "somos abiertos y amigos" de los extranjeros.

"Recibimos y damos amparo y refugio a cubanos que huyen del hambre y de la tiranía que los ha llevado un régimen que, en definitiva, muchos cercanos a Blanca también defienden", señaló.

Además, Gurméndez consideró que "la primera preocupación" de una senadora del gobierno "es estar cerca de la realidad, verla y reconocerla". "Ella es una buena periodista, cuando habla, que cuide sus palabras, creo que no es que ella no vea, sino que no quiere ver", acotó.

Robert Silva: "La senadora Blanca Rodríguez vive en un mundo paralelo"

Por su parte, el senador colorado Robert Silva señaló este jueves en rueda de prensa que la senadora por el Movimiento de Participación Popular (MPP) "ignora la realidad" y "vive en un mundo paralelo".

"Basta salir para darse cuenta de que eso no es así, la gente sigue en la calle y en cantidades importantes, el Gobierno tiene que actuar en la medida de lo que el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) y el Plan Nacional de Emergencia tienen que hacer", dijo Silva.

Robert Silva en el Parlamento. Foto: Leonardo Mainé.

Por otro lado, Silva expresó que "no es cierto" que no haya más gente en la calle. Sostuvo que Rodríguez "se equivoca". "Por más de que Blanca Rodríguez no la vea, en la ventana del Uruguay se ve y mucho", sostuvo.

"Cuánta xenofobia en la frase de un diputado": Blanca Rodríguez respondió a Gurméndez

"Cuánta xenofobia en una frase. Cuánta xenofobia en la frase de un diputado, qué vergüenza", dijo Rodríguez este jueves en respuesta a las críticas de Gurméndez. "¿Cuál es el problema con los oculistas cubanos? ¿Cuál es el problema con los profesionales cubanos que vienen a nuestro país buscando un lugar donde insertarse y que además le devolvieron la vista a miles de niños y de adultos?", preguntó la senadora en diálogo con Arriba Gente (Canal 10).

"Decir eso es de una xenofobia que no es para nuestro país, que se ha formado con gente que vino de tantos lados, y no es para un representante del Legislativo", apuntó Rodríguez, quien ratificó que "hay menos gente en la calle" luego de "las medidas que se han tomado" desde el gobierno para "este invierno".

De todas formas, Rodríguez aseveró que las personas en situación de calle "no desaparecieron" y que tampoco quiere que cambien si situación "porque molestan en el paisaje" sino porque "no es digno que estén en la calle".

Personas en situación de calle en la Plaza de los Treinta y Tres, Montevideo. Foto Archivo El País.

"La nueva propuesta que ha llevado adelante el gobierno con Gonzalo Civila está empezando a funcionar, estamos empezando a ver menos gente en la calle. Todos los días se están recogiendo miles de personas. Ayer comenté que estoy viendo menos gente en este momento en un lugar donde todas las mañanas veía gente volver a doblar su manta, dejarla ahí e irse. No los veo, espero que estén en un refugio y que estén bien", indicó la senadora.

El día anterior, en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), fue que hizo el comentario que motivó la publicación en X de Gurméndez: "Un día como hoy, yo en el lugar que habitualmente veía gente en la calle, cercano a mi casa y desde mi ventana, no la estoy viendo. Obviamente hay aquí un diseño que tiene nuevos trazos y ojalá dé resultados. Es pensar más allá del invierno, antes y después del invierno".