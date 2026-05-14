Petinatti duro tras dichos de Blanca Rodríguez sobre indigentes: "En el canal tampoco veía a los que estaban abajo"

La ironía de Orlando Petinatti hacia la actual senadora frenteamplista Blanca Rodríguez sumó un nuevo capítulo este miércoles luego de que el conductor de Malos pensamientos apelara al humor para cuestionar recientes declaraciones de la exconductora de Subrayado sobre las personas situación de calle.

En concreto, Rodríguez afirmó hace unos días que ya no veía personas en situación de calle en un lugar cercano a su casa donde antes sí las observaba. “Hoy les quiero decir que yo, en un lugar que habitualmente veía cercano a mi casa y desde mi ventana gente en la calle, no la estoy viendo”, expresó.

La frase fue tomada por Petinatti como disparador humorístico durante su programa. El conductor reprodujo varias veces el audio y convocó a los oyentes a responder una consigna cargada de sarcasmo: “¿Por qué Blanca Rodríguez no ve indigentes en la cuadra de su casa?”.

Las respuestas de la audiencia fueron desde “no lava los vidrios” hasta “tiene conjuntivitis” o “le taparon la visual con una volqueta”. Incluso uno de los oyentes sugirió que la exconductora “no ve pobres”, comentario que Petinatti reforzó al recordar la convivencia laboral que ambos tuvieron en Canal 10.

“Yo dije que cuando estaba en el canal no saludaba a los que estaban abajo”, lanzó el comunicador, en uno de los pasajes más filosos de la emisión.

El conductor también llevó la ironía a redes sociales mediante una encuesta en la que preguntó a sus seguidores cuál era el motivo por el que Rodríguez “ya no veía” personas en situación de calle. Las opciones incluían “No lava los vidrios”, “No mira gente pobre”, “Tiene conjuntivitis” y “Los mandó sacar”. Tras más de 200 votos, esta última opción llevaba la delantera en el escrutinio.

Durante buena parte del segmento, Petinatti mezcló humor y comentarios políticos para cuestionar el alcance de la afirmación de la senadora. “Se acabaron los indigentes, por lo menos en la calle de Blanca Rodríguez”, ironizó al aire. También empleó varias veces el comentario que hizo la propia Rodríguez respecto a "jerarquizar la política". "¿Esto es jerarquizar la política?", se preguntó Petinatti.

No es el primer enfrentamiento dialéctico entre Petinatti y Blanca Rodríguez. El comunicador catalogó a la senadora como una de las figuras "más nocivas" que ingresó a la política. Consultada en alguna oportunidad sobre estos comentarios, Rodríguez respondió con "ay, pobre" y minimizó sus efectos.