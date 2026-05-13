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El País Información Política

"Cambiá de oculista cubano": Gurméndez criticó a Blanca Rodríguez tras sus dichos sobre personas en calle

La senadora frenteamplista señaló que cerca de su casa ya no estaba viendo a personas en situación de calle, que antes estaban, lo que le valió críticas del diputado colorado.

El País
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13/05/2026, 17:27
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Blanca Rodríguez y Gabriel Gurméndez
Blanca Rodríguez y Gabriel Gurméndez.
Fotos: Archivo El País.

El diputado del Partido Colorado Gabriel Gurméndez sugirió a la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez "cambiar de oculista cubano", tras decir que cerca de su casa dejó de ver personas en situación de calle.

"Hoy, un día como hoy, yo en el lugar que habitualmente veía, cercano a mi casa y desde mi ventana, gente en la calle, no la estoy viendo", señaló la senadora del Frente Amplio en entrevista con Informativo Sarandí. "Obviamente hay aquí un diseño que tiene nuevos trazos y ojalá dé resultados. Es pensar más allá del invierno, antes y después del invierno", agregó.

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Rodríguez señaló que "tenemos una población que necesita que le pensemos rutas de salida, porque sale del refugio y ¿a dónde va? Si no tienen trabajo a donde ir, trabajo o una casa".

"Pensar en eso es generar diseños originales, como el Crece desde el Pie. Ir a la casa de la gente y ver de qué manera está viviendo. Si le falta el baño se hace el baño, si se le llueve el techo se cambia, si tiene piso de tierra se le hace el piso. Y no una casa desde cero porque no lo permite el presupuesto ni la realidad. Es una mirada original. No tendremos la gran originalidad, pero se están buscando soluciones para problemas viejos", aseguró.

En su cuenta de X, Gurméndez reaccionó irónicamente al comentario de Rodríguez con respecto a que dejó de ver personas en calle cerca de donde vive. "Ay Blanca! Tenés que cambiar de oculista cubano…", sostuvo el legislador colorado.

Personas en situación de calle en la Plaza de los Bomberos; Plaza de los Treinta y Tres, Montevideo.
Personas en situación de calle en la Plaza de los Bomberos; Plaza de los Treinta y Tres, Montevideo.

Foto Archivo El País.

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