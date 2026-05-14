"Cuánta xenofobia en la frase de un diputado": Blanca Rodríguez respondió a Gurméndez

La senadora Blanca Rodríguez, del Frente Amplio, respondió al diputado Gabriel Gurméndez, del Partido Colorado, quien le sugirió "cambiar de oculista cubano" tras decir en una entrevista radial que desde que el gobierno empezó el nuevo plan para evacuar personas en situación de calle veía menos gente durmiendo cerca de su casa.

"Cuánta xenofobia en una frase. Cuánta xenofobia en la frase de un diputado, qué vergüenza", dijo Rodríguez este jueves en respuesta al diputado colorado. "¿Cuál es el problema con los oculistas cubanos? ¿Cuál es el problema con los profesionales cubanos que vienen a nuestro país buscando un lugar donde insertarse y que además le devolvieron la vista a miles de niños y de adultos?", preguntó la senadora en diálogo con Arriba Gente (Canal 10).

"Decir eso es de una xenofobia que no es para nuestro país, que se ha formado con gente que vino de tantos lados, y no es para un representante del Legislativo", apuntó Rodríguez, quien ratificó que "hay menos gente en la calle" luego de "las medidas que se han tomado" desde el gobierno para "este invierno".

De todas formas, Rodríguez aseveró que las personas en situación de calle "no desaparecieron" y que tampoco quiere que cambien si situación "porque molestan en el paisaje" sino porque "no es digno que estén en la calle".

Personas en situación de calle en la Plaza de los Treinta y Tres, Montevideo. Foto Archivo El País.

"La nueva propuesta que ha llevado adelante el gobierno con Gonzalo Civila está empezando a funcionar, estamos empezando a ver menos gente en la calle. Todos los días se están recogiendo miles de personas. Ayer comenté que estoy viendo menos gente en este momento en un lugar donde todas las mañanas veía gente volver a doblar su manta, dejarla ahí e irse. No los veo, espero que estén en un refugio y que estén bien", indicó la senadora.

El día anterior, en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), fue que hizo el comentario que motivó la publicación en X de Gurméndez: "Un día como hoy, yo en el lugar que habitualmente veía gente en la calle, cercano a mi casa y desde mi ventana, no la estoy viendo. Obviamente hay aquí un diseño que tiene nuevos trazos y ojalá dé resultados. Es pensar más allá del invierno, antes y después del invierno".

En esa instancia había agregado que la población en situación de calle necesita que el gobierno y el sistema político piensen "rutas de salida", porque retirarse del refugio no tiene un lugar a dónde ir si no cuenta con "trabajo o una casa".