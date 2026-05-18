"Las impaciencias se empiezan a sumar": Bottinelli habló de "acumulación" de insatisfacción en votantes del FA

Tras publicarse la última encuesta de aprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi por parte de Factum, la cual arrojó que 46% de uruguayos desaprueba gestión de Yamandú Orsi como presidente y 29% la aprueba, el director de la encuestadora, Eduardo Bottinelli, dijo que "hay una acumulación" de la insatisfacción entre los votantes del Frente Amplio (FA).

"Hay una acumulación de cuál es la situación del país, de las expectativas previas que había con respecto a este gobierno, de qué es lo que se viene haciendo, de la situación económica, la discusión presupuestal, cambios en seguridad, personas en situación de calle", detalló Bottinelli en diálogo con VTV Noticias, durante la presentación de la encuesta.

El sociólogo explicó que "hay cuestiones" esperadas "fuertemente" por parte de los votantes del Frente Amplio, las cuales "no se están viendo reflejadas" en el corto plazo.

"Las impaciencias se empiezan a sumar, y el gobierno, por actuación o por omisión, no está dialogando en la misma sintonía que tenía al arranque del gobierno", explicó.

➡️ @ebottinelli_, exclusivo: “Entre los votantes del Frente Amplio, se acumula la insatisfacción: de la situación país, de las expectativas previas, de la situación económica, de los cambios en términos de seguridad. Se empiezan a sumar impaciencias, y el gobierno no está… pic.twitter.com/KY0CeNHFG9 — VTV Noticias (@vtvnoticiasuy) May 18, 2026

Eduardo Bottinelli, director de la consultora Factum. Foto: Estefanía Leal/El País.

¿Qué dice la última encuesta de Factum?

La consultora Factum dio a conocer este lunes su última encuesta de opinión pública acerca de la opinión que tienen los uruguayos sobre la aprobación del presidente Yamandú Orsi.

Según los datos presentados por el director de Factum en VTV Noticias, el 46% desaprueba la gestión del mandatario, el 29% la aprueba, el 24% ni una cosa ni la otra y el restante 1% no sabe o prefirió no responder. El saldo de aprobación es negativo (-17%), con una proporción que comienza a ubicarse en términos medios de quienes no se ubican ni en la aprobación ni en la desaprobación.

La consultora señala que el clima de aprobación de la gestión del presidente "se presenta en un saldo negativo, en un proceso de caída de la aprobación y aumento de la desaprobación sistemático, explicado por un lado por caídas de aprobación entre votantes de los partidos que conformaron la coalición republicana y en la última medición también por caída en la aprobación entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2024".

La evolución de la aprobación del presidente muestra una caída de 8% entre la medición del 1º bimestre del año y la medición del 2º bimestre.

Yamandú Orsi en acto por el aniversario de la Batalla de Las Piedras. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Geografía, edad y votación

Al analizar algunas diferencias geográficas se aprecia que han surgido mayores diferencias entre Montevideo y el interior que lo registrado en mediciones anteriores. La aprobación en Montevideo es 8% puntos más que en el interior, mientras que la desaprobación es 10% mayor en el interior que en Montevideo.

Por edades, se muestra un nivel de aprobación que aumenta a medida que aumenta la edad y al mismo tiempo la desaprobación disminuye a mayor edad. En términos generales se viene registrando el mismo fenómeno, los más jóvenes (18 a 33 años) son quienes registran menores niveles de aprobación y mayores niveles de ni aprobación ni desaprobación, en esta medición también muestran los mayores niveles de desaprobación.

Existen claras diferencias de apoyo a la gestión del presidente Orsi entre quienes votaron al Frente Amplio en octubre de 2024, con un 59% de aprobación y un 13% de desaprobación. En contrapartida, entre los votantes de los partidos que conformaron la Coalición Republicana, un 6% aprueba la gestión presidencial, mientras que un 76% la desaprueba.

Ficha técnica

La encuesta de Factum fue realizada entre el 18 de abril y el 5 de mayo. Se tomaron 900 casos por telefonía celular. El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de +/- 1,7% en el nivel de confianza de 1 sigma y de +/-3,3% en el de dos sigmas. Los encuestados fueron hombres y mujeres, residentes en el país, urbano y rural, de 18 años en adelante.