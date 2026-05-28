En Bella Unión, Orsi defendió ALUR a 20 años de su creación: "Vale más subsidiar el trabajo que la pobreza"

El presidente Yamandú Orsi viajó a Bella Unión, Artigas, para participar este jueves de la ceremonia del inicio de la zafra de la caña de azúcar, a la vez que se hizo presente en la ceremonia por los 20 años de Alcoholes del Uruguay (ALUR). El mandatario defendió en un discurso la creación de la empresa subsidiaria de Ancap, y sostuvo que tras esto "hubo un renacimiento" en la zona norte del país.

Subrayó que la creación de la compañía "no fue una decisión fácil ni cómoda" por parte del Estado, sino que se trató "de una decisión de fondo". En ese sentido, apuntó que hace 20 años cuando se creó ALUR, la región tenía "señales preocupantes" y "casi de desaparición".

"La caña [de azúcar] se había caído, el área plantada se había desplomado, y con ella se caía todo lo demás. Cerraban los comercios, no había aportes ni trabajo, se veía poco futuro", recordó el mandatario, que añadió que a la localidad de Bella Unión y a sus habitantes se la había "dado por perdida".



Orsi en Bella Unión.



Foto: Agustina Grenno, Camilo Dos Santos / Presidencia de la República.

"Algunos de nosotros, desde algún lugar de la capital, habíamos sacado cuentas y llegamos a la conclusión de que era más barato traer el azúcar de afuera que producirlo, pero esa cuenta tenía un problema: no contaba a la gente", manifestó Orsi.

"Dijimos algo que en algunos casos, algunas personas creyeron que era una provocación, pero el tiempo nos dio la razón", agregó el mandatario. En esa línea, subrayó que "vale más subsidiar el trabajo que la pobreza".

Planta industrial del Complejo Agroenergético Alimentario de ALUR. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Empleo

Orsi destacó que la cadena de trabajo de la caña de azúcar emplea de manera directa "a miles de familias", así como a productores y cortadores, y de forma "indirecta" a "un pueblo entero".

El presidente resaltó, por otro lado, que Bella Unión "da energía al país": "De la caña sacamos el etanol que se mezcla con las naftas, diversifica nuestra matriz, nos hace un poco menos dependientes y nos ayuda a cumplir con el compromiso ambiental que el mundo entero nos reclama".

"Hoy ALUR ya no es la empresa que rescatamos del abismo, es otra cosa, las últimas zafras están entre las mejores de nuestra historia, con récords y una eficiencia que crece año a año", subrayó el mandatario.