Tras análisis crítico a la interna, Pereira insistió en “déficit y deudas” heredadas del gobierno anterior

Tras la comparecencia de la semana pasada por parte del sociólogo y director de la Fundación Líber Seregni, Agustín Canzani, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) volvió a sesionar este lunes y el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, realizó valoraciones sobre el análisis presentado —que marcó algunos cuestionamientos, como la falta de relato y los problemas de gestión y comunicación del actual gobierno— por el referente en opinión pública de la coalición de izquierda, del que dio cuenta El País.

En esta dirección, Pereira insistió en la necesidad de parte del oficialismo de destacar el complejo contexto internacional actual y “los desafíos que enfrenta el país” ante la actual coyuntura.

En la sesión semanal de la que participan representantes de los distintos sectores y de las bases, el dirigente sostuvo que el gobierno recibió una situación económica compleja, con un "déficit y unas deudas" superiores a las previstas.

Ante ese escenario, afirmó que se optó por “gravar a los sectores de mayores ingresos y a los capitales en el exterior, evitando un ajuste fiscal sobre la población”, según consigna un documento interno al que accedió El País.

Por tanto, tal como lo había hecho durante el primer año de gestión, el presidente del FA volvió a destacar lo que considera avances del gobierno y mencionó la creación de 26.000 puestos de trabajo en 2025 —19.000 de ellos ocupados por mujeres—, el aumento del salario real y de las jubilaciones mínimas, así como el “fortalecimiento de políticas públicas” vinculadas, según Pereira, a programas sociales, seguridad social y desarrollo rural.

En la Mesa Política, también se trató la posibilidad de incluir en las cuatro comisiones que trabajarán de cara al Congreso que tendrá lugar en octubre delegados de cinco sectores políticos: Compromiso Frenteamplista, Casa Grande, Baluarte Progresista, POR y Movimiento Socialista.

Aunque desde las bases de Montevideo se planteó que el estatuto prevé que la integración del Plenario Nacional debe distribuirse en partes iguales entre las bases y los sectores, no hubo oposición a lo solicitado.

Para el Congreso, se marcaron cuatro ejes temáticos a tratar: coyuntura internacional, balance político, estrategia política y línea programática y una evaluación del rol estratégico de la fuerza política de cara al futuro.

En materia de balances, se analizarán los aprendizajes que dejó para el Frente Amplio su ciclo de tres períodos de gobierno (2005-2020), así como delinear su plan de acción y proyección de cara a 2029, próximo año electoral.

Apoyo a Cuba

Por unanimidad, la Mesa Política también aprobó una declaración en que se manifiesta la “profunda preocupación ante la reciente escalada de injerencia directa de Estados Unidos contra Cuba”.

“La arbitraria acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el expresidente Raúl Castro por cargos de asesinato y conspiración, sumada a una orden de detención inmediata y al despliegue militar en el sur del mar Caribe, constituyen un acto de hostigamiento intolerable contra la isla y dinamita cualquier vía de diálogo o resolución pacífica. Esta ofensiva se enmarca en una lógica de agresión continua que busca justificar una eventual acción militar de Estados Unidos; un extremo que el FA rechaza y condena categóricamente”, apunta la declaración.

Y agrega: “Alertamos que la fabricación de pretextos para una intervención armada vulnera flagrantemente el derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados y el multilateralismo. Exhortamos firmemente al gobierno de Estados Unidos a cesar estas acciones intimidatorias y a levantar el bloqueo económico, comercial y financiero que asfixia al pueblo cubano con gravísimas consecuencias humanitarias”.

Finalmente, la coalición de izquierda respaldó las acciones del gobierno uruguayo para brindar ayuda comunitaria al pueblo cubano, en referencia a las 15 toneladas de leche en polvo que envió Uruguay recientemente con destino a la isla caribeña.