Padre de pediatra fallecida tras caso de mala praxis entregó carta a Orsi: "Espero que se haga justicia"

El padre de Soledad Barrera, la pediatra que murió tras quedar 10 meses en estado vegetativo en una operación de vesícula en donde se cometió mala praxis, entregó este miércoles una carta al presidente Yamandú Orsi y mantuvo un intercambio con el mandatario.

Por el caso fue condenada la anestesista de la operación, Inés Miralles, a través de un proceso abreviado, por un homicidio culposo y fue inhabilitada por el Ministerio de salud Pública (MSP) a ejercer la profesión por un lapso de cinco años. Sin embargo, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, decidió rebajar la inhabilitación a 3 años, lo que provocó denuncias y planteos políticos.

Según registró Subrayado (Canal 10), Orsi fue interceptado por el padre de Barrera, Néstor Nuñez, mientras el mandatario se encontraba recorriendo la Sociedad Fomento de Treinta y Tres esta mañana. Allí, el hombre recordó que la carta que le dio en sus manos al presidente es la misma que fue entregada el pasado viernes 12 en Torre Ejecutiva durante una manifestación en pedido de justicia por Soledad Barrera.

Cristina Lustemberg. Foto: Leonardo Mainé.

"Nos dijeron por teléfono que todos los días había que ir a preguntar dónde estaba la carta, que es la que le mandamos", dijo Nuñez a Orsi.

El presidente replicó con que "eso de que tiene que ir todos los días, le dijeron errado". Por su parte, Nuñez sostuvo que eso no fue "errado".

"Por más que hayan ido todos los días, esto nunca se apuró", acotó Orsi.

🔴APOYEMOS A ESTE.PADRE EN SU DOLOR, PARA QUE SE HAGA JUSTICIA 👇👇👇 pic.twitter.com/HCdCXBQ8t0 — Silvana De Francesco (@SilvanaDFrances) June 24, 2026

El padre de Barrera añadió que la entrega de la carta "no se va a apurar" así como tampoco "va a renunciar" la ministra Lustemberg. Sobre este tema, Orsi dijo que va a "analizarlo" y que mantuvo una conversación con la jerarca del MSP.

"Tengo a mi señora enferma en consecuencia de esto, sino ella hubiera venido acá y hubiera dicho un montón de disparates. Nos quedamos sin hija, y ahora nos vamos a quedar sin pena. Espero que se haga justicia", dijo Nuñez a Orsi.

Qué dice la carta que el padre de Barrera entregó a Orsi

En la misiva, a la que tuvo acceso El País, se denuncia que en la cirugía que derivó en la muerte de Soledad Barrera, "no se respetaron normas básicas de seguridad asistencial por parte de la anestesista interviniente". En ese sentido, sostienen que "el eventual abandono del quirófano durante una cirugía constituye un hecho grave".

Con respecto a la decisión de Lustemberg de reducir los años de suspensión de Miralles, la carta sostiene que dicha medida "atenta directamente contra la democracia luego de un pronunciamiento de la Justicia".

Inés Miralles, la anestesista condenada por malapraxis Foto: X/Informativo Carve

"La familia, sus compañeros y la comunidad que hoy acompaña este reclamo tienen derecho a que se respete la justicia y conocer la verdad. También tienen derecho a que no se minimice lo ocurrido, que no se oculte información y no se dilaten las respuestas como sucedió hasta el momento", añade la carta dirigida al mandatario.

En esa línea, solicitan que las decisiones adoptadas por la Justicia "sean respetadas y valoradas en función de la gravedad del hecho".

"La muerte fue consecuencia de una conducta negligente, imprudente e imperita, así como de una omisión del deber de cuidado que debía garantizarse durante el procedimiento quirúrgico", sostienen.