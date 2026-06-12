El relato de la madre de Soledad Barrera y su crítica a anestesista suspendida: "En ningún momento la cuidó"

Rosario, la madre de Soledad Barrera, la pediatra que murió tras quedar 10 meses en estado vegetativo en una operación de vesícula en donde se cometió mala praxis, relató en una entrevista este viernes los pormenores que llevaron a la muerte de su hija en 2024.

Por este caso, fue condenada la anestesista de la operación, Inés Miralles, a través de un proceso abreviado, por un homicidio culposo e inhabilitada por el Ministerio de salud Pública (MSP) a ejercer la profesión por un lapso de cinco años. Sin embargo, la ministra de salud Pública, Cristina Lustemberg, decidió rebajar la inhabilitación a 3 años, lo que provocó denuncias y planteos políticos.

Inés Miralles, la anestesista condenada por malapraxis Foto: X/Informativo Carve

En dialogo con Subrayado (Canal 10) Rosario dijo que previo a la operación, el cirujano le comentó que la intervención duraba 40 minutos y que iba a ser "un ratito".

"Cuando la fui a abrazar [a Soledad] antes de la operación, me dijo: 'Hay mamá, no seas pesada, chau mamita', y con ese saludo me quedé", relató Rosario.

Añadió que cuando volvió al lugar "lo único que sentía eran gritos" mencionando el nombre de pila de su hija. Además, en ese momento nadie salía de la sala de operaciones.

"Ahí salió ella [Miralles], y ahí pienso que había pasado algo feo, porque nunca sale una anestesista a hablarte", detalló. Relató que Miralles le dijo que "las noticias no son buenas".

Una operación en un quirófano. Foto: Canva.

"No me quiten a mi otra hija", le dijo Rosario, ya que años atrás una hermana de Soledad también había fallecido, según se desprende de su testimonio.

Manifestantes solicitan a Orsi que las decisiones de la Justicia "sean respetadas"

Sobre las 19:00 de este viernes, un grupo de manifestantes se agruparon en Plaza Cagancha en reclamo de Justicia por el caso de Soledad Barrera. La movilización llegó a Torre Ejecutiva sobre las 20:00 y tienen previsto entregar una carta al presidente Yamandú Orsi.

Manifestación por justicia en el caso de Soledad Barrera. Foto: captura Subrayado.

En la misiva, a la que tuvo acceso El País, denuncian que en la cirugía que derivó en la muerte de Soledad, "no se respetaron normas básicas de seguridad asistencial por parte de la anestesista interviniente". En ese sentido, sostienen que "el eventual abandono del quirófano durante una cirugía constituye un hecho grave".

Con respecto a la decisión de Lustemberg de reducir los años de suspensión de Miralles, la carta sostiene que dicha medida "atenta directamente contra la democracia luego de un pronunciamiento de la Justicia".

Ministra Cristina Lustemberg Foto: Estefania Leal / Archivo El País

"La familia, sus compañeros y la comunidad que hoy acompaña este reclamo tienen derecho a que se respete la justicia y conocer la verdad. También tienen derecho a que no se minimice lo ocurrido, que no se oculte información y no se dilaten las respuestas como sucedió hasta el momento", añade la carta dirigida al mandatario.

En esa línea, solicitan que las decisiones adoptadas por la Justicia "sean respetadas y valoradas en función de la gravedad del hecho".

"La muerte fue consecuencia de una conducta negligente, imprudente e imperita, así como de una omisión del deber de cuidado que debía garantizarse durante el procedimiento quirúrgico", sostienen.