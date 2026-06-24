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El País Información Política

“La imagen de las calles patrulladas por camiones del Ejército no es buena cosa”, cuestiona Castillo

El ministro de Trabajo confesó que le resultó "shockeante" la noticia, pero se queda con la explicación de la ministra de Defensa de que "es un tema que aún no está totalmente resuelto".

El País
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24/06/2026, 12:26
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Juan Castillo
Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Foto: Estefanía Leal/El País.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, expresó este miércoles su postura sobre el anuncio dado por el ministro del Interior, Carlos Negro, de que se trabaja para que vehículos blindados del Ejército comiencen a realizar tareas de patrullaje en barrios de Montevideo donde se están llevando adelante los operativos "Dominio" y "Atenea".

"Si uno se queda con la primera noticia era shockeante", confesó el ministro y agregó: "Me impactó y en algunas de las cosas que se han declarado no me gustó".

“No son los militares en la calle”: la ministra Lazo explica qué rol tendrá el Ejército en el patrullaje

Sin embargo, luego enfatizó que se queda con lo declarado por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, quien este martes en entrevista con Impacto Noticias aseguró que se había dado la noticia con un enfoque incorrecto y que "No son los militares en la calle, porque no es su misión".

Acto por la Declaratoria de la Independencia
Uno de los nuevos blindados Mamba MK7 donados por EE.UU. en desfile militar por el 199 aniversario de la Declaratoria de la Independencia, en Florida.
Foto: Ignacio Sánchez

Lazo "ha dicho que esto es un tema que aún no está totalmente resuelto, que frente a una situación que tiene el gobierno en materia del combate a la delincuencia y la seguridad pública que necesita nuestro país y los uruguayos, es utilizar algunas herramientas que tenía, como estos móviles", dijo Castillo en entrevista con Arriba Gente (Canal 10).

Para el ministro de Trabajo y referente del Partido Comunista, es importante lo que explicó la titular de Defensa de que todavía no está resuelto con qué mecanismo se ayudará.

Calles patrulladas por camiones del ejército

El ministro de Trabajo aseguró que "para el conjunto de la sociedad la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es buena cosa".

"Hay veces que hay que tener mucho cuidado en la frontera de las responsabilidades que tiene la Policía como guardia civil de la seguridad pública, y la que tiene el Ejército como defensa de la soberanía. Es una cosa bastante distinta. Hay que tratar de no confundir roles", agregó Castillo.

En tanto, aseguró que él no tenía información sobre esta propuesta y esperará a que se aborde en el próximo Consejo de Ministros para "dar una respuesta única".

El presidente Yamandú Orsi este martes dijo que la idea es “utilizar infraestructura” del Ministerio de Defensa que a Interior “le estaría faltando”, aunque aún queda por resolver la “mejor manera jurídica”. Consultado por esta afirmación, Castillo fue contundente: "Si el presidente de la República dijo eso, el elegido por la ciudadanía es el presidente de la República".

Orsi defiende uso de blindados militares para seguridad pública: "Uruguay no puede tener recursos parados"

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