La tajante respuesta de Oddone ante la consulta de si le gustaría ser candidato a presidente

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, respondió tajantemente ante la respuesta de si le interesaría ser candidato a presidente de la República en futuras elecciones. "Amo ser ministro de Economía, es lo que me gusta hacer en la vida", fue su explicación para negar la posibilidad.

Oddone, quien no pertenece formalmente a ningún sector político del Frente Amplio y fue designado en su cargo por el presidente de la República, Yamandú Orsi, aseguró que no tiene "ninguna capacidad para disputar una cosa tan compleja como es un cargo de esas características".

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), añadió en su explicación: "El día que al ministro Economía empiece a pasarle por la cabecita que puede ser candidato a algo, ese día es un mal momento para el país. El ministro de Economía tiene que estar concentrado en lo que tiene que hacer que es gestionar la Economía hoy".

Así las cosas, sentenció que no le interesa "pero además sería muy malo para Uruguay que un ministro de Economía que no tenga el historial político como lo tenía Danilo Astori pretendiera ser candidato a presidente". Astori, quien fuera ministro en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y lideraba Asamblea Uruguay, por entonces uno de los sectores más grandes del Frente Amplio, renunció a su cargo para postularse a las internas del 2009 pero perdió ante José Mujica, quien lo invitó a acompañarlo en la fórmula y terminó siendo vicepresidente. Fue la última vez que un ministro de Economía se postuló a la Presidencia.

Danilo Astori, exministro de Economía. Foto: Leonardo Maine

Oddone no pierde las esperanzas de que se apruebe la Rendición de Cuentas

Por otro lado, Oddone mantiene la puerta abierta para la aprobación de la Rendición de Cuentas pese a que gran parte de la oposición nucleada en la Coalición Republicana —partidos Nacional, Colorado e Independiente— ya manifestó que la rechazará a nivel general, y por tanto el Frente Amplio debe conseguir los dos votos de Cabildo Abierto. Además, cuestionó el argumento usado por algunos legisladores para manifestar críticas al proyecto del gobierno.

En primer lugar, Oddone dijo que aún hay tiempo para negociar con la Coalición Republicana. Apuntó que "en estas semanas de trabajo en la Cámara de Diputados" se podrían "establecer condiciones de negociación que eventualmente cambien la decisión" de blancos, colorados e independientes. "El gobierno tiene toda la voluntad de sacar adelante la Rendición de Cuentas con el máximo apoyo posible", expresó, aunque consideró que "todavía hay votos potenciales en los miembros de Cabildo Abierto".

Explicó que una de las principales novedades que introduce el proyecto, que es la unificación de los programas de transferencias monetarias a hogares pobres con niños con un aumento en los montos para reducir la pobreza infantil, se podría lograr con una "ley alternativa" pero sería todavía "más trabajoso".

"Es un consenso de la sociedad que Uruguay debe gastar más y mejor en atender la pobreza infantil, entonces el gobierno va a seguir recorriendo todos los caminos que sean necesarios", mencionó. En esta línea, cuestionó el "pronunciamiento tan apresurado" de la oposición, horas después de que el ministro compareciera para rendir cuentas de las cifras de 2025 y presentar los principales lineamientos del proyecto. Criticó que se hiciera, además, con una "puesta en escena comunicacionalmente tan potente". "Algo pasó en esas 48 horas o algo no me dijeron a mí cuando estuve presente", lamentó Oddone, y consideró que "a la población no le agrada" lo que sucedió.

Bancada de la coalición. Foto: Darwin Borrelli.

Además mencionó dos elementos deslizados por Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado, quien indicó que el gobierno no aprobó el examen en cuanto a los balances económicos y debe "volver en febrero", y que la unificación de las transferencias monetarias para hogares pobres con niños puede hacerse con una ley separada. Para Oddone, "no es un buen argumento" que el cambio se pueda "hacer pero otro camino" porque sería "frustrante para el país" volver a debatir en los próximos meses un tema que ya estará en discusión en esta Rendición de Cuentas. En cuanto al "vengan a febrero", dijo Oddone, "es poco serio".

"No debemos las personas que estamos a cargo de las políticas públicas manejarnos de esa manera; eso para un asado o para una conversación risueña entre amigos puede ser. El uruguayo no está acostumbrado a eso, tiene más que ver con cosas que aparecen en otros lados", lanzó.

El ministro apuntó que "al final del día" entre los equipos económicos que han pasado en los últimos gobiernos por el Poder Ejecutivo no hay "discrepancias tan sustantivas" como para no votar una Rendición de Cuentas. Recordó que la última vez que no se aprobó fue en 2003, con una situación económica sin "punto de contacto" con la actualidad. No aprobar una Rendición de Cuentas, para Oddone, solo es posible en "situaciones excepcionalísimas, y esta no es una". "Yo hacía 15 días había sido interpelado y ese día no salió ninguna moción de censura", mencionó en referencia a que la oposición no cuestiona tanto su gestión.