Pese a compromiso de Negro de reforzar el INR con 500 operadores, sindicato avisó que todavía no hubo llamado

El ministro del Interior, Carlos Negro, tiene planificado, y así quedó estampado en la Ley de Presupuesto Quinquenal aprobada el año pasado, el ingreso de 500 efectivos para reforzar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), como parte de un paquete de incremento general de funcionarios policiales. Sin embargo, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios advirtió en el Parlamento que la cartera de seguridad todavía no abrió un llamado para concretar ese compromiso.

"¿De qué forma se aseguraron los 500 cargos? Bueno, de ninguna, porque en realidad el llamado no comenzó", dijo este viernes Jonatan Perdomo, presidente del sindicato, ante los legisladores que discuten la Rendición de Cuentas, en la subcomisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda.

"Tendría que haber arrancado con 200; el llamado no empezó", ratificó Perdomo, según consta en la versión taquigráfica de la sesión parlamentaria, a la que accedió El País.

"Ayer (por el jueves) tuvimos una negociación con (la directora del INR) Ana Juanche en la cual nos expresó que había un poquito más de vacantes y sobrantes anteriores. Así que va a ser un poco más. Hay alguna división para el interior, pero todavía no se ha ejecutado".

La situación no es sencilla, dijo también el sindicalista. "Nosotros hoy atendemos a más de 17.000 personas privadas de libertad, más 10.000 medidas alternativas —explicó—. Es un entorno de 27.000 personas aproximadamente que abordamos con más de 1.300 civiles. Es por eso que decimos que estamos en emergencia en materia de cárceles, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, hemos realizado algunas gestiones con algún habeas corpus correctivo colectivo para poder abordar diferentes temas".

De los 500 Operadores Penitenciarios que el Presupuesto Nacional vigente desde el 1/1/2026 creó, saben cuántos han empezado a trabajar a la fecha? 0️⃣



Preguntaremos al Ministro @CNegro7 cuantos de los 500 policías creados en el Presupuesto, están trabajando…



Prometieron 2.000. pic.twitter.com/engU4OUFMh — Juan M. Rodríguez 7️⃣1️⃣ (@_RodriguezJuan_) July 11, 2026

La falta de concreción del refuerzo generó reacciones en la oposición, particularmente del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. En las últimas, horas, y en su cuenta de X, el dirigente blanco dijo que consultará al respecto a Negro cuando comparezca en Diputados para defender la asignación presupuestal que tendrá su cartera —una de las que, mediante redistribuciones, tendrá un incremento estimado en US$ 29,5 millones— a partir del año que viene.