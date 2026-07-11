Cómo funciona "Alerta Camión", el nuevo sistema de la Intendencia de Montevideo para recolectar basura

La Intendencia de Montevideo (IMM) puso en marcha en Malvín el sistema "Alerta Camión", una herramienta que utiliza geolocalización para enviar notificaciones a través de WhatsApp informando en tiempo real sobre la proximidad de los vehículos recolectores de residuos mezclados y materiales reciclables. La iniciativa busca mejorar la experiencia ciudadana y optimizar la gestión de residuos en la ciudad.

El lanzamiento contó con la presencia del intendente Mario Bergara, el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, la directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, Silvia Nane, la alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz, y técnicos de la intendencia junto a la empresa Ciemsa, encargada del sistema.

Este sistema forma parte del programa Hogares Sustentables, que en su primer año ha desarrollado soluciones tecnológicas para acompañar a los vecinos en la correcta disposición de residuos. Alerta Camión representa un avance hacia un sistema de limpieza más inteligente y eficiente, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía mediante información en tiempo real.

Las zonas de funcionamiento de Alerta Camión en su primera etapa

En esta primera etapa, el servicio está disponible exclusivamente para residentes del barrio Malvín que cuentan con contenedores intradomiciliarios en la zona delimitada por la rambla O´Higgins, calle Míchigan, Avenida Rivera y parque Baroffio. Durante julio se harán ajustes para optimizar el funcionamiento y la experiencia de uso.

Residuos en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé.

A partir de agosto, se prevé extender el sistema de modo progresivo a otros barrios que integran el programa Hogares Sustentables. Los interesados en sumarse pueden solicitar su adhesión enviando un mensaje por WhatsApp al número 092 250 260.

Con esta iniciativa, la intendencia refuerza su apuesta por la innovación constante para mejorar la calidad del servicio de limpieza y promover la gestión responsable de residuos en Montevideo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.