Cortes y desvíos de tránsito en zonas céntricas de Montevideo desde el 7 de julio por obras viales

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que a partir del martes 7 de julio se llevarán a cabo cortes y desvíos en diferentes calles céntricas de la ciudad.

Los cortes se extenderán hasta el sábado 11 de julio e incluyen las calles: Colombia, Lamas, Amézaga y Avenida Grande, impactando en la circulación habitual debido a trabajos de mantenimiento vial.

Estas interrupciones se realizarán en horarios específicos para minimizar el impacto diario.

Planificación de las obras en calles afectadas

Las labores viales comprenden el tramo de Colombia desde Río Negro a Paraguay, con cortes previstos entre las 7:00 y las 17:00 horas. En Lamas, la interrupción abarcará desde Luis Alberto de Herrera hasta Marco Bruto, de 7:30 a 17:30 horas.

Amézaga tendrá cortes desde Justicia hasta República entre las 8:00 y las 17:00 horas, mientras que Avenida Grande será intervenida entre 18 de Julio y Brandsen hasta el 11 de julio. Estas intervenciones buscan mejorar el estado del pavimento y garantizar mayor durabilidad de la infraestructura urbana.

Desvíos de tránsito en zonas céntricas de Montevideo

Durante los cortes, se establecerán desvíos para preservar la fluidez vehicular, aunque la circulación se verá afectada en los sectores mencionados.

Personas trabajando en repavimentación de una calle. Los trabajos generan desvíos en el transporte, según anunció la Intendencia de Montevideo (IMM) Foto: Natalia Rovira

La Intendencia de Montevideo recomienda a conductores y peatones planificar sus rutas con anticipación y estar atentos a las señalizaciones provisionales en el terreno.

Además, se aconseja prever tiempos adicionales para los desplazamientos en estas zonas. La IMM mantendrá actualizaciones y detalles sobre la evolución de las obras y los desplazamientos a través de sus canales oficiales.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.