En 2025 ingresó la mayor cantidad de personas trans al Estado desde la ley que establece cupos

La cifra de personas trans que consiguieron trabajo en el Estado el año pasado fue la más alta desde 2018, cuando se aprobó la ley 19.684, que en su artículo 12 establece que los organismos públicos deben destinar el 1% de sus cupos para esta población.

No obstante, tal como ocurrió en otros años, no se cumplió la cuota laboral. El ingreso en 2025 fue de 0,13% del total en los organismos públicos obligados.

Para alcanzar dicho cupo deberían haber entrado 217 personas trans.

En tanto, el informe puntualizó que solo el Poder Legislativo, el Banco de Seguros del Estado (BSE), OSE y la Intendencia de Montevideo (IMM) cumplieron en 2025 con el cupo de 1% de trabajos ocupados por personas trans.

En Presidencia, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar) y las intendencias de Cerro Largo, Durazno y Tacuarembó tuvieron ingresos por debajo del 1% citado.

Las 26 contrataciones ocurrieron en 10 incisos estatales. Sumaron 11 mujeres trans y 15 varones trans, con un promedio de edad de 29 años. La mayoría ocupó puestos en Montevideo (62%).

Fachada del Palacio Municipal, edificio sede de la Intendencia de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

Por organismo

En 2025, en tanto, no hubo reserva para trans en los llamados gestionados por Uruguay Concursa.

En el Poder Legislativo ingresó presupuestada una persona trans para un cargo de auxiliar, tras un concurso de oposición y méritos.

En Presidencia hubo tres ingresos, con contratos zafrales, para cargos de docencia, tras un concurso de méritos y antecedentes.

En ANEP fueron contratadas, por contratos no docentes, dos auxiliares que se postularon a un concurso de méritos y antecedentes. En la Universidad de la República, en tanto, hubo cinco ingresos. Tres con contratos zafrales, como auxiliares, por concurso de méritos y antecedentes. Y otros dos ingresos, por el mismo mecanismo de contratación, para ocupar un cargo de oficios y otro administrativo, presupuestados.

En el BSE hubo cuatro ingresos de esta población. Dos administrativos, como becarios y por sorteo. Y la misma cifra, de auxiliares, con vínculo laboral de suplentes eventuales, tras un concurso de oposición y méritos.

También hubo cuatro ingresos en OSE. En todos los casos para cargos de oficios, uno de ellos con contrato de función pública o permanente, tras un concurso de méritos y antecedentes. Y el resto, con contratos zafrales, que ingresaron por sorteo. En la IMM hubo cuatro ingresos. Dos para cumplir oficios, y la misma cantidad como administrativos, por concurso de oposición y méritos, con contrato de función pública o permanente.

En la Intendencia de Cerro Largo se contrató a una persona trans como auxiliar, por designación directa, y con contrato jornalero. En la Intendencia de Durazno también ingresó un auxiliar, con designación directa, con un contrato de función pública o permanente.

En la Intendencia de Tacuarembó hubo una contratación para un cargo administrativo, por designación directa, y con contrato de función pública o permanente.

Cifras históricas

Entre 2018 y 2025, la ONSC registró un total de 104 ingresos de personas trans al Estado. La mayor cifra de estas contrataciones en organismos públicos se concentró en OSE (21), ANEP (14), UTE (8), IMM (8) y Udelar (5).

En el último quinquenio, en 2020 hubo tres contrataciones, la cifra más baja desde 2018 (5).

En 2021 fueron nueve y 20 en 2022. En 2023 hubo11 ingresos, sumaron 23 en 2024 y 26 en 2025.