"Alerta camión": IMM lanza herramienta que permite saber la hora exacta de la recolección de basura

La Intendencia de Montevideo (IMM) sigue anunciando cambios en el sistema de recolección de residuos aspirando a mejorar la limpieza del departamento, uno de los objetivos planteados por el entonces candidato Mario Bergara en campaña electoral. La novedad más reciente refiere a la implementación de "Alerta camión", una tecnología de geolocalización de los camiones que permitirá saber la hora exacta en la que pasarán a levantar la basura.

La idea es implementar este sistema de geolocalización en los camiones que levantarán la basura de los nuevos contenedores intradomiciliarios e intraprediales que fueron distribuidos por ahora en algunos barrios y que se irán extendiendo a buena parte del departamento, según el plan diseñado por la IMM y para el cual accederá a un millonario préstamo habilitado por la Junta Departamental.

Según había informado la comuna en la convocatoria de la presentación, que se realizó en un centro comunal zonal de Malvín, Alerta Camión "es un sistema basado en la geolocalización que permitirá informar mediante WhatsApp la proximidad de los vehículos recolectores, optimizando el uso de los contenedores intradomiciliarios e intraprediales y fortaleciendo el cuidado del equipamiento entregado".

En resumen, la IMM intentará que los contenedores estén la menor cantidad de tiempo posible en la calle para que no sean robados, vandalizados o desbordados por hurgadores. Esta novedad fue comunicada por Bergara en conjunto con el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, quien habló en rueda de prensa y dijo que esta nueva herramienta por la cual los vecinos podrán hacer un seguimiento del camión recolector permite mayor "cercanía".

La intención de la IMM, dijo Herou, es "facilitar y mejorar el servicio, en este caso con un mensaje que se recibe por WhatsApp informando en el momento que empieza la recolección en el barrio, cuando el camión está llegando a la casa de quien está registrado y luego detallando cuando ya termina la tarea, al finalizar el turno".

El nuevo contenedor intradomiciliario que se está repartiendo en algunas zonas de Montevideo

La semana pasada, el programa Aire Rico de FM Del Sol, Herou había señalado que el nuevo sistema de contenedores llegó a "más de 40.000 familias" en su casa, edificio o cooperativa, y "próximamente" se alcanzará el número de 50.000 hogares. Esto, como contrapartida, lleva al retiro del contenedor cercano en la vía pública, lo que reduce la cantidad de residuos en la calle.

No obstante, una buena parte de la ciudad, por ejemplo la mayor extensión de los municipios B y CH y una fracción del C, el E, el F y el D, van a seguir con los contenedores de la vía pública, aunque se prevén algunos cambios. Herou señaló que "dado que una zona muy amplia va a mejorar la limpieza" con los contenedores intradomiciliarios e intraprediales, se podrá "saturar" las zonas que queden con contenedores callejeros con más servicios de limpieza. Esto implicaría una mayor frecuencia de recolección y más motocarros y otros vehículos disponibles para limpiar los alrededores. "Se aumenta el vaciado y se aumenta la tarea de control permanente del entorno", anunció.