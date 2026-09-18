La alternativa de Colonia Express para compartir muelle con Buquebus y operar entre Montevideo y Buenos Aires

Directivos de Colonia Express confirmaron a El País este viernes que ya mantuvieron una reunión con la Administración Nacional de Puertos (ANP) esta semana y presentaron una alternativa para poder comenzar a operar una nueva línea de pasajeros y vehículos entre Montevideo y Buenos Aires.

“Propusimos hacer unas reformas en el barco, lo que supondría una inversión por parte nuestra”, detallaron desde la compañía. Ante la consulta de si sería en el mismo muelle que Buquebus, respondieron que sí, puesto que sería la única forma de que los pasajeros “tuvieran las mismas condiciones de servicio” que viajando con la competencia. “Tendría que ser en el mismo muelle, con el barco entrando de costado con una rampa. Tratamos de buscar una solución diplomática”, enfatizaron.

La ANP informó esta semana que recibiría propuestas por parte de Colonia Express para encontrar una alternativa a la deteriorada infraestructura del muelle Maciel. “No es un tema de si una empresa deja o no (usar el pontón) a otro, sino que es un tema del muelle Maciel”, dijo el presidente de la ANP, Pablo Genta, durante un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Genta añadió que la ANP analizaría “una alternativa segura y viable para la operativa”.

En tanto, fuentes de Buquebus consultadas por El País respondieron este viernes que vieron “de manera correcta” lo expresado por Genta. “Si la ANP cree conveniente adjudicar otro espacio a Colonia Express, en otra parte del puerto, es su potestad”, agregaron.

El origen del conflicto entre Buquebus y Colonia Express

La polémica tiene origen en la autorización que recibió Colonia Express a fines de julio por parte del MTOP para explotar la línea fluvial entre las capitales de Uruguay y Argentina con la embarcación de bandera nacional Montevideo Express, que espera en el puerto de Buenos Aires, según informó el semanario Búsqueda.

El problema, detalló el semanario, es que existe un único pontón –una plataforma flotante para el embarque y el desembarque de los vehículos de los viajeros que se transportan en las bodegas de los buques– que puede utilizarse, y es propiedad de Buquebus. Colonia Express quiere que las autoridades establezcan el uso común del pontón, y la empresa Buquebus se opone a ello.

Colonia Express. Foto: archivo.

El viernes 14 de agosto, Colonia Express reiteró ante la Dirección de Transporte Fluvial y Marítimo del MTOP la solicitud de la asignación de los horarios de operación para materializar la autorización de su servicio en el puerto de Montevideo.

Según indicaron fuentes de la ANP a El País, la operativa de Colonia Express, o cualquier otra empresa fluvial, podrá realizarse en los muelles públicos o “acordarse por el uso entre privados”. Sin embargo, explicaron que el pontón no forma parte del muelle de la ANP –luego de que en 2016 rescindiera la concesión de Buquebus sobre la terminal– por lo que, en este caso, la empresa tiene la potestad decidir sobre su utilización.

¿Qué pasa con el muelle Maciel?

El muelle Maciel es una de las principales estructuras en el puerto de Montevideo que debido a su deteriorada infraestructura presenta períodos de inactividad. El único pontón del muelle es propiedad de Buquebus.

La empresa del argentino Juan Carlos López Mena se encargó de construir el pontón una vez que obtuvo la concesión de la terminal de pasajeros en 1996 aunque el colapso de la infraestructura del muelle obligó a la empresa a renovar la plataforma hace algunos meses.

Actualmente existe una licitación en proceso para la reconstrucción del muelle, sobre la que aún se están definiendo los pliegos correspondientes.

En marzo de este año, la ANP declaró de interés una iniciativa privada de US$ 66 millones –y que podrá alcanzar los US$ 100 millones– presentada por la propia Buquebus para reconstruir el muelle Maciel y modernizar la histórica terminal de pasajeros.

Buquebús navegando en el Río de la Plata.

El proyecto fue presentado en noviembre de 2025 donde se estimó un plazo de 50 años de concesión que incluya modificaciones, ampliaciones y nuevas construcciones en una primera etapa. En una segunda fase, Buquebus buscará conectar la terminal con la ciudad mediante un puente en el que puedan circular personas y vehículos, y a realizar obras en una manzana lindera al edificio de la ANP.

El muelle presenta problemas de dragado, falta de mantenimiento en la manga y en su emblemática estructura de 380 metros de largo y 5 metros de profundidad. Al ser declarada de interés por parte de la ANP, la iniciativa de Buquebus tendrá preferencia en el proceso de licitación.

Buquebus solicitó revocar la autorización a Colonia Express

Tras el pedido de Colonia Express, el 17 de agosto Buquebus interpuso un recurso de revocación y jerárquico, según informó Búsqueda.

Dicho recurso fue posteriormente ampliado el 4 de setiembre y Buquebus solicitó al MTOP que se “revoque íntegramente” su decisión del 30 de julio, “denegándose” la autorización a Colonia Express o que, en su defecto, se la condicione “de manera expresa y rigurosa” al cumplimiento de varios requisitos.

La empresa de López Mena solicitó a la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo y por la Administración Nacional de Puertos (ANP) que acredite que el puerto de Montevideo cuenta con “condiciones reales de operabilidad para dos operadores simultáneos”, sin afectar la seguridad estructural del muelle Maciel.

También que “se acuerde entre las partes el precio por el uso del pontón, la constitución de garantía suficiente y la cancelación de la deudas” que Colonia Express mantiene con Buquebus por el uso de una infraestructura similar en el Puerto de Colonia.

El pedido de ayuda de Colonia Express a través de las redes

Tras la respuesta de Buquebus, Colonia Express salió públicamente a reclamar avances para concretar la ruta. A través de su cuenta oficial en X, la empresa publicó un mensaje bajo la consigna “Queremos llegar directo a Montevideo” y aseguró que tiene “todo listo”.

“¿Qué falta? Que nos den el ok”, señaló la compañía y lanzó una petición a través de Change.org, una plataforma de peticiones públicas en internet, dirigida a quienes apoyan la nueva conexión entre ambas capitales.