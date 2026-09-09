Nuevo round en batalla Buquebus-Colonia Express: empresa de López Mena pide revocar autorización para que le compitan

La batalla entre las navieras Buquebus y Colonia Express por competir en el tramo Montevideo-Buenos Aires tuvo un nuevo capítulo, luego que la empresa del argentino Juan Carlos López Mena interpusiera un recurso contra la firma que quiere hacer cubrir esas ruta marítima y que había sido autorizada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Este nuevo episodio se conoció ayer: Buquebus impugnó la autorización del MTOP que autorizó a Colonia Express a operar el transporte marítimo de pasajeros y autos entre Montevideo y Buenos Aires.

Según informó el semanario Búsqueda, la firma de López Mena (Los Cipreses S.A.) interpuso un recurso de revocación y jerárquico el pasado 17 de agosto contra Lumary S.A. (Colonia Express). El recurso fue ampliado con los fundamentos el pasado viernes 4 de setiembre y Buquebus solicitó al MTOP que se “revoque íntegramente” su decisión del 30 de julio, “denegándose” la autorización a Colonia Express o que, en su defecto, se la condicione “de manera expresa y rigurosa” al cumplimiento de varios requisitos.

Buquebus pide a la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo y por la Administración Nacional de Puertos (ANP) que acredite que el puerto de Montevideo cuenta con “condiciones reales de operabilidad para dos operadores simultáneos”, sin afectar la seguridad estructural del muelle Maciel.

También que “se acuerde entre las partes el precio por el uso del pontón, la constitución de garantía suficiente y la cancelación de la deudas” que Colonia Express mantiene con Buquebus por el uso de una infraestructura similar en el Puerto de Colonia.

Juan Carlos López Mena. Foto: Darwin Borrelli.

El pontón es la estructura que permite que los autos que vienen en el buque puedan bajar y está en manos de Buquebus.

Colonia Express ha solicitado a la ANP que se establezca el uso común del pontón.

Sin embargo, fuentes de la ANP habían señalado a El País que se trata de una polémica “entre privados” y que el organismo no recibió documentación formal sobre la autorización. Además, indicaron que la operativa de Colonia Express (o cualquier otra empresa fluvial) podrá realizarse en los muelles públicos o “acordarse por el uso entre privados”.