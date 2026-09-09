El dólar en Uruguay sigue en modo "planchado" en lo que va de setiembre y hay fuerte avidez por deuda del gobierno en UI

El dólar en Uruguay sigue "planchado" en la primera semana de setiembre, ayer tuvo una mínima baja de 0,02% y se negoció en promedio en $ 40,216. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,20 y $ 40,24 y finalizó en el máximo, con un alza mínima de 0,02% con respecto al cierre del lunes. En tanto, hubo fuerte avidez de los inversores por deuda del gobierno en Unidades Indexadas (UI).

En setiembre la moneda norteamericana apenas varía, con una baja leve de 0,07%, mientras que en lo que va del año aumenta 3,01%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la jornada de hoy se operaron U$S 23,0 millones en un total de 44 operaciones realizadas.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar cerró estable ayer en $ 39,05 para la compra y $ 41,45 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,77% y cerró en 5,0856 reales. En el mes cae 1,85% y durante 2026 el dólar en Brasil retrocede 7,57%.

En Argentina, el dólar oficial bajó ayer levemente 0,07% y finalizó en 1.510,10 pesos argentinos. En setiembre apenas sube 0,04% y durante 2026 la moneda estadounidense aumenta 3,47%.

Emisión de deuda, riesgo país y tasa de referencia

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en junio de 2023. El monto licitado fue de 275 millones de UI (US$ 45,4 millones) y hubo una fuerte demanda de inversores de casi cuatro veces ese monto: 1.007 millones de UI (US$ 166,2 millones). Finalmente, el monto adjudicado apenas superó al licitado, con 315 millones de UI (US$ 52 millones), con un rendimiento anual de 2,55%.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas, MEF, sobre la calle Colonia en el barrio Centro de la ciudad de Montevideo, ND 20260813, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer una unidad y cerró en 61 puntos básicos. Esto se dio con una cotización levemente a la baja, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En setiembre, el riesgo país cae una unidad y en lo que va del año baja cinco puntos.

Por último la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central.