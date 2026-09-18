Reforma del transporte público: la velocidad en 18 de Julio seguirá “semejante” a la actual, según informe

Con la reforma del transporte metropolitano, la velocidad de los ómnibus por 18 de Julio seguiría siendo “semejante” a la “situación actual”, según un documento que publicó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

El informe de casi 260 páginas que hizo la empresa Redes, y que la cartera compartió en su web en las últimas horas, evalúa distintas modalidades de transporte en los trayectos ya elegidos por el gobierno.

Está definido desde hace meses que los ómnibus biarticulados irán desde Zonamérica hasta Ciudad Vieja por Camino Maldonado, 8 de Octubre y 18 de Julio, y que también conectarán El Pinar con el barrio histórico a través de Giannattasio, Avenida Italia y 18 de Julio.

Estación de Tres Cruces proyectada en la reforma del transporte metropolitano, según aparece en un documento del BID

El documento de Redes, que el ministerio tiene como insumo, busca comparar la modalidad elegida (la de ómnibus BRT) con las descartadas por las autoridades: la del tranvía y la del metro, aunque los gastos asociados a esta última hacen que en los hechos nunca fuera una opción.

El gobierno se inclinó por los BRT principalmente por su costo casi tres veces menor a los tranvías. Como indica este documento, y como informó El Observador, la reforma implicará una inversión inicial estimada de US$ 575 millones con los BRT. Si se instalaran tranvías, en los mismos trayectos definidos, la inversión sería de US$ 1.544 millones.

Los desafíos en 18

En marzo, el presidente Yamandú Orsi se inclinó por la postura del intendente Mario Bergara y descartó la construcción de un túnel por 18 de Julio.

El soterramiento demandaba una inversión más grande y también iba a generar un impacto mayor en la ciudad en el corto plazo. Sin embargo, era la solución con más ventajas en cuanto a tiempos de viaje y velocidad.

Por el túnel, los ómnibus BRT podrían correr por 18 de Julio a una velocidad de entre 25 y 32 km/h. Como referencia, actualmente el transporte público va por la avenida a menos de 15 km/h.

Al conseguir que Orsi descartara el túnel, Bergara afirmó que aún yendo en superficie los BRT mejorarían sustancialmente el panorama actual.

Yamandú Orsi y Mario Bergara almorzaron juntos en Ciudad Vieja. Foto: Darwin Borrelli.

Pero según advierte el documento de Redes, la velocidad operativa sería “semejante” a la “situación actual” por el “elevado número de intersecciones”. Se ubica entre 12 y 18 km/h.

En cambio, los otros dos corredores sí se acercarían a los números que buscan las autoridades. En Cno. Maldonado / 8 de Octubre la velocidad prevista es de 18-20 km/h y en Giannattasio / Av. Italia es de 18-25 km/h.

En ninguno de los tramos la velocidad cambiaría si se tratara de tranvías.

Por otra parte, el informe apunta a otro aspecto clave: la puntualidad y la regularidad del servicio. En 18 de Julio sería “baja” por las intersecciones frecuentes, la densidad de vehículos y de personas, así como por incidentes y bloqueos.

Para el trayecto de Cno. Maldonado y 8 de Octubre, observa una situación mejor, aunque con “afectaciones por intersecciones e incidentes viales”. Finalmente, el panorama es más alentador en Giannattasio y Av. Italia, que tiene una densidad baja de intersecciones.

Así quedaría 18 de Julio con la reforma presentada por la IMM. Foto: IMM.

Respecto a la “flexibilidad y resiliencia operativa” también encuentra dificultades importantes en la idea de llevar BRT (ómnibus biarticulados de 25 metros de largo) por arriba de 18 de Julio.

Por un lado, dice que la avenida tiene una “alta incidencia” de manifestaciones. Por otro, señala que sufre una “alta vulnerabilidad” ante interferencias porque los ómnibus tienen limitada la capacidad de alterar el recorrido. De todas formas, sería más problemático que hubiese un tranvía por la “rigidez intrínseca del sistema”, indica el informe.

Respecto a los otros dos corredores, Redes entiende que el sistema es más flexible. Es vulnerable a incidencias e interferencias, pero los ómnibus tienen mayor capacidad de modificar su trazado.

Justamente, el documento se refiere también al espacio que tienen las calles y si es suficiente para los BRT.

El mejor escenario para estos ómnibus es que tengan las avenidas para ellos solos, pero eso no va a pasar.

En el trayecto de 18 de Julio que va desde el cruce con 8 de Octubre hasta Ejido, el plan es que haya, por sentido, un carril de autos particulares. Irán junto a los dos senderos de los BRT y a la ciclovía. Luego, a partir de Ejido, la idea es que solo haya un carril para autos particulares.

El informe de Redes dice que tendría lugar “suficiente” para dos carriles mixtos (de autos particulares), pero que habría “espacios críticos”.

Lo mismo dice respecto a 8 de Octubre y Camino Maldonado. En tanto, Giannattasio y Avenida Italia tienen más espacio.

Render que mostró la Intendencia de Montevideo de cómo quedaría 8 de Octubre con los ómnibus BRT Foto: Intendencia de Montevideo

Más baratos los BRT

El objetivo es elevar la velocidad promedio actual del transporte público en el área metropolitana de 16 km/h al entorno de los 25 km/h. Entienden que esto se puede lograr con BRT y con tranvías, pero que hay varios motivos para inclinarse por los primeros, según un informe de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano.

No solo la inversión inicial de los tranvías sería casi el triple, sino que el costo de operación y mantenimiento también sería mayor: US$ 68 millones anuales frente a US$ 43 millones.

Ese ahorro de dinero permitiría en el futuro extender la red de troncales de 50 km a 200 km.

Incluso, el documento de la agencia muestra una proyección tentativa de qué otros trayectos se podrían hacer. En el mapa, por ejemplo, se ven troncales que llegan a Ciudad del Plata (San José), a Progreso (Canelones) y a Toledo (también Canelones).

Visión indicativa de red metropolitana de transporte de alta frecuencia. Foto: Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano.

Sin el túnel

Cuando todavía estaba incluido el túnel por 18 de Julio, la reforma tenía un costo estimado de casi US$ 590 millones.

Sin el soterramiento en la principal avenida, el monto de la inversión inicial baja considerablemente. Sin embargo, la cifra que dieron los documentos publicados por el ministerio es de US$ 575 millones. ¿Por qué?

En realidad, no son montos comparables. Esta nueva cifra incluye gastos que no tenía la anterior, como la compra de los ómnibus. Cada biarticulado cuesta alrededor de US$ 950 mil, según el documento de Redes que apunta a una flota de 100 vehículos.

La obra civil costaría US$ 400 millones, el material rodante US$ 95 millones y el equipamiento casi US$ 80 millones.