Menos cargos de confianza política que la gestión anterior: ¿Mario Bergara está cumpliendo con su promesa?

Una de las primeras promesas que hizo Mario Bergara al asumir como intendente de Montevideo, y con la que indirectamente buscaba separarse de la gestión de Carolina Cosse, fue que bajaría la cantidad de cargos de confianza política.

Hoy en día son 111, según dijeron desde la Intendencia de Montevideo (IMM) a El País, y para el 30 de junio de 2025, días antes de que asumiera Mario Bergara, eran 112. Es decir, Bergara tiene prácticamente la misma cantidad que había antes de que asumiera. De todas formas, su gestión asegura que se cumplió con la promesa. ¿Por qué?

Porque para el momento en que el seregnista tomó la posta ya muchas personas de confianza de la gestión pasada se habían ido.

Mauricio Zunino y Mario Bergara. Foto: Leonardo Mainé.

El propio Bergara lo dijo en setiembre de 2025 durante una entrevista en Canal 12. Sostuvo que por la “conformación del gobierno y las empresas públicas” muchos contratos ya habían caído. El Frente Amplio había tomado el poder nacional unos meses antes y varios que estaban en la intendencia se fueron para el gobierno.

Por lo tanto, Bergara pedía comparar la cantidad de contratos con la que había en diciembre de 2024. “Si uno compara el número de contratos que había en diciembre con los que seguramente nosotros vamos a estar generando con la nueva administración, va a haber una disminución importante”, aseguraba el exministro de Economía.

Además, entre las medidas de contención financiera anunciadas ese mismo mes apareció, entre muchas otras, la reducción de contratos de confianza política respecto a los que había al cerrar 2024.

Si se parte de estos números, Bergara está cumpliendo con su objetivo. En diciembre de aquel año había 143 contratos de confianza política. Actualmente son 111, 32 menos.

¿Qué hizo Bergara?

Tras asumir el 11 de julio de 2025, Bergara agregó 89 contratos de confianza política y mantuvo 50 de los 112 que había.

Sin embargo, muchos de los que se quedaron recibieron un contrato solo hasta el 31 de enero del año siguiente. “Porque todavía no sabíamos bien las características, la necesidad…”, explicó el intendente en una entrevista en Desayunos Informales en el mes de diciembre.

Otro punto que subrayó fue que no solo habría menos contratos sino que tendrían “un nivel de remuneración sensiblemente menor”.

En la Rendición de Cuentas 2025 se puede ver cuánto gastó de un año al otro la comuna por estas designaciones. Para diciembre de 2025, cuando todavía se mantenían algunos contratos de la administración anterior que pronto caerían, se gastaron $19 millones menos que en 2024.

El director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo, Gustavo Pérez Intendencia de Montevideo

“Es un comparativo de diciembre del 2025 con respecto al año anterior, en el cual se puede apreciar una sensible baja en los montos y también en el peso de estos contratos en el total de la plantilla: pasamos de 303 millones a 284 millones”, dijo el director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la intendencia, Gustavo Pérez, durante su comparecencia ante la Junta Departamental el pasado 2 de setiembre.

El peso de estos contratos en el rubro 0 (retribuciones personales) pasó de 2,2 % en 2024 a un 1,9 % en 2025.

¿Y los asesores?

De estos 111 contratos de confianza política, hay distintos cargos. Algunos son gerentes o directores de algunas áreas, mientras otros son asesores de las autoridades.

Para noviembre del año pasado, había 31 asesores de la gestión de Bergara. Los salarios variaban según el caso.

La intendencia tiene una escala salarial, llamada SIR, y los asesores, como el resto de trabajadores, tienen un grado asignado.

Mario Bergara en Torre Ejecutiva. Foto: Darwin Borrelli.

La gran mayoría, según la respuesta a un pedido de informes del edil Juan Ignacio Abdala, estaba en el rango SIR del 15 al 18. Se trataba de 24 asesores con un ingreso nominal de entre $ 139.797 y $ 195.291 por ocho horas diarias.

El que tenía el salario más alto era un asesor del departamento de Desarrollo Económico con grado SIR 19 y un ingreso nominal de $ 218.527.

¿Más que los funcionarios?

Las personas que ingresan por contrato directo ganan aproximadamente alrededor del doble de lo que recibe quien entra por concurso.

El sueldo base de los primeros es de $ 143.150 promedialmente.

Por otra parte, la mayoría de los funcionarios está en los escalafones “cultural y educativo”, “administrativo”, “obrero” y “especialista profesional” y sus sueldos promedio al entrar van de $ 60.632 a $ 76.924.

En cambio, los que entran por el escalafón “profesional y científico” tienen un sueldo promedio de $ 123.190 al ingresar.