Forlán fue a verlo para citarlo a Uruguay, pero Justin Ellis fue convocado por la mayor de Estados Unidos

Justin Ellis causa sensación en la Major League Soccer (MLS) con su buen desempeño en el Orlando City y eso llevó a que se mirara de cerca desde la selección de Uruguay. ¿El motivo? Tiene raíces uruguayas por lo que puede ser convocado a la Celeste, aunque recibió el llamado de otro combinado.

Este jueves el director técnico de la selección de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, dio a conocer su convocatoria para los amistosos FIFA del mes de setiembre y octubre. Fueron 28 los futbolistas que citó y entre ellos está Ellis, quien nació en Wellington (Florida), territorio norteamericano.

Ellis (de 19 años), que ha participado en las selecciones formativas estadounidenses, fue citado por la selección que conduce técnicamente Pochettino y eso podría dejar trunca la posibilidad de que alguna vez se ponga la camiseta de la Celeste.

A new cycle commences. 🇺🇸



Mauricio Pochettino has called up 28 players for a four-match window in September & October! #USMNT x @ouraring pic.twitter.com/ChaoDynJyj — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 17, 2026

Para que eso suceda deberá disputar un partido oficial con la selección mayor de Estados Unidos. Porque el reglamento de FIFA establece que ningún futbolista puede, a lo largo de su carrera profesional, representar dos selecciones nacionales en mayores.

En ese sentido, el hecho de que haya jugado en las selecciones juveniles de Estados Unidos no le priva la oportunidad de ponerse la Celeste, tanto a nivel formativo como la de la mayor.

El delantero lleva disputados un total de 25 encuentros con el Orlando City, equipo que tiene como una de sus máximas figuras al francés Antoine Griezmann, donde anotó tres goles y brindó 10 asistencias.

La visita de Forlán

Diego "Ruso" Pérez y Diego Forlán, cuerpo técnico de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

La actualidad de Diego Forlán está abocada a los partidos amistosos que se le vienen a la selección de Uruguay ante Japón, Corea del Sur e India, no siempre fue así y hace unas semanas estuvo de viaje por Estados Unidos con el objetivo de ver a Ellis.

Además de esos amistosos, en el horizonte de Forlán está el Campeonato Sudamericano Sub 20 ―que se jugará en enero del año que viene y aún no tiene sede definida― con la selección uruguaya juvenil. Por eso mismo Ellis entraba dentro de sus planes para poder convocarlo de cara a ese certamen.

Como informó el periodista Eduardo Rivas y confirmó Ovación con fuentes de la selección uruguaya, Cachavacha "viajó para ver si lo reconsideró”, indicaron respecto a la posibilidad de defender a la Celeste tras su pasaje por Estados Unidos.

En su momento Ellis definió que "sería un sueño", defender a la selección uruguaya. "Al fin y al cabo se trata de jugar en Uruguay", afirmó y sostuvo: "Ojalá sea una buena oportunidad para jugar algún día en la selección mayor".

Durante esa visita Orlando City saludó al mejor jugador del Mundial 2010 en Sudáfrica por haber ido a su estadio, en esa oportunidad Ellis dio una asistencia en el triunfo por 3-0 ante Toronto: "Una leyenda de Uruguay en Inter.co Stadium. Un placer recibirte, Diego Forlán".