Juventud 2-0 Racing en vivo por Copa AUF Uruguay: Larregui y Cruz le están dando la ventaja al local

Juventud de Las Piedras y Racing (15:30 - DSports, DGO y Flow) se enfrentan en la última fecha del Grupo 4 en un partido al que ambos llegan igualados en puntos porque los dos tienen un partido ganado, pero donde el Cervecero saca una pequeña ventaja por la diferencia de goles.

Sabiendo que ya no podrán superar a Central Español —que lidera tras ganarle a ambos— el pedrense y el equipo de Sayago apuestan a quedarse con el segundo lugar del grupo y certificar su clasificación a la próxima ronda sin depender de la tabla de los terceros.

Juventud: Sebastián Sosa; Rodrigo Chaga, Patricio Pernicone, David Morosini, Kevin Rolón; Ramiro Peralta, Emanuel Cecchini, Leodel Roldán (68' Facundo Pérez), Alejo Cruz (68' Agustín Alaniz); Gastón Pereiro (63' Mirko Díaz), Bruno Larregui (63' Fernando Mimbacas). DT: Sergio Blanco.

Racing: Facundo Machado; Matías Unyicio, Elías Bentancor, Lucca Loprete (63' Juan Pablo Bosca); Facundo González (45' Felipe Álvarez); Diego Cheuquepal (45' Martín Ferreira), Franco Suárez, Gonzalo Oliva, Samuel Gallo (45' José Varela); Tomás Habib (66' Rodrigo Gadea), Nicolás Sosa. DT: Cristian Chambian.

Goles: 26' Bruno Larregui (J) / 1-0; 44' Alejo Cruz (J) / 2-0.