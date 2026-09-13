El reservado de Forlán respondió: golazo y asistencia de Agustín Álvarez Martínez en el triunfo de Talleres

Agustín Álvarez Martínez recibió una buena noticia cuando Diego Forlán lo incluyó entre los 46 futbolistas reservados para los próximos amistosos de la selección uruguaya. El Canario empieza a demostrar en la cancha: marcó un gol y participó directamente en las dos conquistas con las que Talleres derrotó 2-1 a Unión de Santa Fe por la novena fecha del Torneo Clausura argentino. El delantero uruguayo fue además elegido como el mejor jugador del partido.

El atacante surgido de Peñarol fue titular en el estadio Mario Alberto Kempes y abrió el marcador a los 38 minutos. Recibió la pelota en tres cuartos de cancha, se acomodó y sacó un potente derechazo que terminó contra el horizontal antes de meterse en el arco defendido por Mansilla. Fue el segundo gol del uruguayo desde su llegada al fútbol argentino.

Pero su incidencia no terminó ahí. En el complemento, Álvarez Martínez recuperó la pelota tras un lateral de Unión, encabezó la acción y dejó a Valentín Depietri de cara al arco. El delantero definió para poner el 2-0 y ampliar la ventaja de Talleres.

De esa manera, el uruguayo tuvo participación directa en los dos goles de su equipo. Unión descontó sobre el final por intermedio de Eric Ramírez, pero Talleres consiguió sostener la diferencia y volvió a ganar después de cinco partidos sin triunfos en el Clausura. El equipo dirigido por Omar De Felippe, tras la salida de Jorgeo Sampaoli, llegó así a ocho puntos y dejó el último lugar de la Zona A, que pasó a ocupar Central Córdoba.

Para Álvarez Martínez, además, fue una actuación que llega en un momento particular. El delantero de 25 años, tras su paso por el Monza de Italia, fue incluido por Forlán en su primera lista de reservados como entrenador de la selección uruguaya. El nuevo técnico interino de la Celeste presentó una nómina de 46 futbolistas de cara a los amistosos de la próxima fecha FIFA, de la que saldrá posteriormente la convocatoria definitiva. Uruguay jugará ante Japón, Corea del Sur e India.

El atacante de Talleres ya tiene antecedentes con la selección mayor. Su estreno se produjo en setiembre de 2021, cuando fue citado por Óscar Washington Tabárez y marcó en su debut frente a Bolivia. Cinco años después, sigue en el radar de la Celeste y lo hace con una actuación que difícilmente pase inadvertida para el nuevo entrenador. Dos goles y una asistencia en cuatro partidos.

El triunfo también significó un paso adelante para Talleres, que necesitaba volver a sumar de a tres y consiguió hacerlo con el uruguayo como uno de sus principales protagonistas. Un gol y una asistencia: una respuesta contundente del Canario justo después de aparecer entre los reservados de Forlán.