Fede Valverde trajo suerte: cambió camisetas con Kimi Antonelli y estuvo en el paddock de la Fórmula 1

La Fórmula 1 volvió a Madrid después de 45 años y tuvo a varios protagonistas del Real Madrid entre sus invitados especiales. Los futbolistas del conjunto Merengue recorrieron el paddock del Madring, el nuevo circuito que recibió este domingo al Gran Premio de España, y uno de ellos tuvo además un encuentro especial con el ganador de la carrera: Federico Valverde cambió camisetas con el piloto Kimi Antonelli.

El uruguayo, capitán del Real Madrid, estuvo presente en la previa de la competencia y recorrió distintos boxes junto a varios de sus compañeros. Los jugadores Merengues pasaron por las instalaciones de equipos como Mercedes y Ferrari, en una jornada que reunió a varias figuras del deporte y del espectáculo.

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Valverde tuvo además un intercambio particular con Antonelli, piloto de Mercedes. El mediocampista uruguayo compartió en sus redes sociales una imagen del momento en que ambos intercambiaron camisetas. El italiano recibió la camiseta del Real Madrid y Valverde se quedó con la del piloto de Mercedes; ambas autografiadas.

La visita terminó siendo una buena señal para Antonelli. El italiano se convirtió horas después en el primer ganador de una carrera de Fórmula 1 disputada en el circuito de Madring, tras imponerse en el Gran Premio de España.

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Antonelli, que ya venía de ganar el Gran Premio de Italia en Monza, aprovechó una situación de Virtual Safety Car para realizar su parada en boxes en un momento favorable y terminó superando a Max Verstappen y Lando Norris, quienes completaron el podio. Fue su octava victoria de la temporada y le permitió ampliar su ventaja al frente del campeonato.

Para Valverde, la visita al paddock fue una actividad diferente en medio de la temporada del Real Madrid. El capitán merengue había sido titular el sábado en la goleada 4-1 ante Rayo Vallecano por LaLiga y, al día siguiente, aprovechó la cercanía del nuevo circuito con el entorno de Madrid para acercarse a la fiesta de la Fórmula 1.

La presencia del Real Madrid no pasó desapercibida. La propia Fórmula 1 había destacado antes del Gran Premio los vínculos entre el fútbol madrileño y la llegada de la categoría a la capital española, en un fin de semana que marcó el regreso de la Fórmula 1 a Madrid por primera vez desde 1981.

Y, al menos para Valverde, la visita terminó con un recuerdo especial: camiseta intercambiada con el ganador y una foto junto al primer piloto que inscribió su nombre como vencedor en la historia de Madring. "Un honor", escribió el Pajarito en una historia de su cuenta de Instagram junto a la foto con Antonelli. El uruguayo estuvo acompañado por su esposa, la argentina Mina Bonino.