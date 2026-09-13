Vairo habló del momento de Nacional, la "atinada" sanción a Peñarol y dijo que el club no da entradas a la barra

Tras el empate de Nacional 1-1 ante Wanderers por la sexta fecha del Torneo Clausura, el presidente, Ricardo Vairo, se refirió a distintos temas en una entrevista matutina. “Está faltando algo que creo que es mental. Lo de ayer fue un golpazo nuevamente, está siendo un año duro. Se han visto cambios desde que asumió (Daniel) Carreño pero todavía falta”, evaluó en entrevista con Punto Penal (Canal 10) sobre el presente del equipo que viene de empatar ante Juventud de Las Piedras (2-2) y Wanderers en las últimas fechas (1-1).

"El Clausura está a la mano, a medida que ganemos. Hay muchos equipos arriba, pero tampoco estamos tan lejos y tenemos que jugar contra varios de arriba", dijo Vairo, y añadió: "El año pasado estábamos 10 puntos arriba y terminamos ganándolo en el último partido con el empate del Diente (López) ante Defensor que nos clasificó a las finales".

Nahuel Furtado de Wanderers y Rodrigo Martínez de Nacional.

En relación al intentar clasificar a la Libertadores expresó que no están "tan lejos" y agregó: "Yo creo que este año Nacional le tiene que dar importancia a la Copa AUF Uruguay. Hubo conversaciones y Daniel Carreño lo habló desde el primer día, él le va a dar importancia, da un cupo y es el único que va a dirigir de principio a fin".

Sanción a Peñarol

Como a Peñarol por lo sucedido en el clásico, Nacional también le tocó perder puntos por sanciones tras incidentes con sus hinchas, tema sobre el cual el presidente opinó: "Cuando uno ve lo que pasó en el Campeón del Siglo, dice: 'Esto fue gravísimo, debería tener una sanción mayor'. Pero, también, racionalmente, hay que ver lo que dice el expediente y llevarlo a los artículos. El 5.10 habla de herido grave o muerte y, como no sucedió, no se puede aplicar. Entendemos que fue un fallo muy atinado (el aplicado a Peñarol)".

Afueras de la tribuna Cataldi del Campeón del Siglo tras incidentes entre hinchas de Peñarol y la Policía. Foto: Ignacio Sánchez

A raíz de las declaraciones del consejero de Peñarol Evaristo González (incluidas en las investigación) sobre las entradas para la barra a las que el club daba acceso, Vairo fue consultado por cómo actúa el Bolso en este sentido. A lo que expresó: “Que yo sepa Nacional no le da entradas a la barra. Sí hay colaboraciones para los recibimientos y ‘la fiesta’”.

En relación al megaproyecto del Gran Parque Central, confesó: “El Parque debe ser intervenido sí o sí. Tiene muchos problemas”.

Respecto a las finanzas, dijo: "Me molesta que paguemos jugadores que no están jugando. Pero también pienso en lo que me estoy ahorrando y creo que eso pesa más".

“Lo que uno siente cuando sale campeón es más alivio que disfrute. Es distinto trabajar en el día a día luego de ganar un clásico o un campeonato. Hay poco para disfrute, siempre hay problemas, discusiones", expresó.

"Nuestro plan de trabajo siempre fue tener dos jugadores por puesto y después el resto de juveniles y si alguno de esos juveniles como el caso de Agustino Santos está preparado para ser el dos, que sea. Tener una política deportiva con dos jugadores de renombre de alto nivel y trajimos a (Rómulo) Otero y (Eduardo) Vargas y no funcionó, pero estábamos convencidos por eso digo, a veces cuando tomas decisiones convencidas después no te sale y yo creo que eso un poco ya este año se desvirtuó", aseguró.

"Hay que afinar más el tema de la puntería, las ideas hay veces que no garantiza nada, repito, este año lo hicimos así, pero hay veces que ves la oportunidad de traer un puntero izquierdo y de repente lo que necesitamos es un lateral derecho, pero después que viene un punta por izquierda y pagamos un lateral derecho. Hay veces que no tenés el dinero, porque yo creo que Nacional tiene un proceso de ir achicando esa brecha, el presupuesto tiene que ir siguiendo las política salarial. mejor los salarios se están yendo, como que se fue desvirtuando. En el fondo creo, no lo digo mucho, que nos hizo mal salir campeones (uruguayos en 2025)”.

Sobre la llegada de Pablo Álvarez: "Hicimos una serie de entrevistas y entendimos que es parte de esta reestructura que es lo que tiene esa política. Hoy estamos en un momento donde cada día es más difícil, cada día es más difícil vender jugadores, cada día es más difícil cobrar, cada día es más difícil proyectar. Sobre todo en un cuadro nacional de gerente deportivo. Y es lo que ha hecho Pablo Álvarez. Él no es entrenador, él se preparó para el gerente deportivo. Tiene un manejo y una forma de trabajar que creo que es lo que el Nacional necesita en cuanto a un programa, un proyecto que sea mucho más integrado con la formativa que va de la captación a todo el proceso de formación de jugadores y su conexión con el primero. El gerente deportivo, es un monstruo, es grande".