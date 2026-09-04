Declaraciones de Evaristo González e informe de periodista argentina incluidos en investigación contra Peñarol

Los incidentes que se dieron el domingo entre hinchas de Peñarol y la Policía tras el clásico que el Mirasol perdió 1-0 con Nacional en el Estadio Campeón del Siglo siguen siendo investigados ya que le provocarán a la institución aurinegra sanciones que aún no se han dado a conocer.

Lo cierto es que por estos días hay una investigación abierta tras lo ocurrido y en las últimas horas, según pudo saber Ovación, las fuertes declaraciones de Evaristo González y un informe de la periodista argentina Sofía Martínez —asistió al clásico y recorrió el estadio— fueron incluidos en el documento que la Asociación Uruguaya de Fútbol le entregó a la Dirección General de Seguridad en el Deporte este jueves.

Firmado por el jefe de seguridad de la AUF, Gustavo Mariossa, el documento deja de manifiesto que entre todos los elementos que se incluyen están estos dos episodios públicos que se dieron en estos últimos días.

“En atención a lo oportunamente requerido por esa Dirección General, y en relación con la remisión de registros audiovisuales, fotografías, documentación y demás elementos de interés vinculados a los episodios de violencia registrados una vez finalizado el encuentro clásico disputado el día 30 de agosto de 2026, en el Estadio Campeón del Siglo, así como de aquellos antecedentes relacionados con el dispositivo de seguridad implementado para dicho espectáculo y con la identificación de las personas adquirentes de entradas, cumplo en informar y formalizar la entrega del material que se detalla a continuación”, comienza diciendo el informe de la AUF.

Parte del material incluye un informe de Sofía Martínez, reconocida periodista argentina que viajó expresamente a Montevideo el domingo para asistir al clásico y vivir desde adentro la experiencia en la que temió por su vida según contó luego del encuentro.

"Primera vez que temo por mi vida en un clásico”, expresó Martínez en el video en el que mostró la fiesta de los hinchas en la previa y también algo de los incidentes con la Policía que se dieron tras el encuentro.

Algunas de las instancias del informe audiovisual de la periodista muestran a hinchas de Peñarol tomando alcohol en las afueras del Campeón del Siglo pero contando cómo burlan el cacheo de seguridad. “¿Esa petaca pasa?”, preguntó quien filmaba y la respuesta no demoró: “La metemos pa’ los huevos. No me quemés”.

Además, Martínez pudo conversar con otro parcial aurinegro que estaría en la lista negra y que iba a entrar al estadio a ver el encuentro. “Es algo que no se puede explicar. ¿Qué querés que te diga? Es Peñarol. Es un sentimiento que no se puede explicar. Ahora, lastimosamente estoy en la lista negra por alcoholemia (risas). La primera vez tuve un altercado con un seguridad de Peñarol. Me duele entrar como un ladrón a mi cancha”, dijo el parcial que tenía todo pronto para ingresar al Campeón del Siglo a pesar de estar inhabilitado para hacerlo.

Operativo de seguridad en el clásico entre Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

Esos dos elementos, más cánticos violentos contra hinchas de Nacional y otros comportamientos inadecuados de la parcialidad de Peñarol que se mostraron en el video que publicó Martínez fueron tomados por la AUF para el informe de seguridad.

Pero también se tomaron las polémicas declaraciones de Evaristo González en “La Oral Deportiva” (Radio Universal). “Formula diversas declaraciones vinculadas con el funcionamiento interno de la institución, el relacionamiento entre integrantes de la dirigencia y determinados grupos de parciales identificados con sectores radicalizados de la institución”, expresa el informe.

“El martes, antes de la directiva, me fui a recorrer el estadio de palmo a palmo. Cuando llegué me entero que el presidente dio la orden de tirar una pared de ese cuarto. Tiró la pared de los lisiados (baño). Pero esa pared era original, que el propio obrero me dijo: ‘La pared que se va a caer es esta que está inventada’”, apuntó el consejero Mirasol.

La Policía trabajando en el Estadio Campeón del Siglo tras el clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Ante esto, el presidente Ignacio Ruglio también hizo este jueves sus descargos en una explosiva rueda de prensa que se dio en Los Aromos tras la presentación oficial del argentino Germán Pezzella como nuevo jugador de Peñarol.

“La incorporación de este material al conjunto de antecedentes remitidos tiene como finalidad exclusiva aportar elementos objetivos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados, dejando a criterio de esa Dirección General y de las autoridades competentes la valoración probatoria que corresponda efectuar”, cierra diciendo el informe que la AUF, a través de Gustavo Mariossa, responsable de seguridad, le presentó el jueves a la Dirección General de Seguridad en el Deporte que sigue con su investigación.