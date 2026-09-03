Ruglio molesto contra Evaristo: "Es un dirigente nefasto para Peñarol, no tiene los huevos de venir a hablarme"

No hay dudas de que la campaña política ya empezó en Peñarol de cara a las elecciones que se celebrarán en los Carboneros entre noviembre y diciembre en fecha aún a confirmar. Y un disparador fue, sin lugar a dudas, todo lo que aconteció en el clásico, donde el aurinegro no solo perdió como local contra Nacional 1-0, sino que hubo fuertes inconvenientes entre un grupo de hinchas y la Policía, hecho que lo está tratando la Comisión Disciplinaria y que podría generar una fuerte multa económica, varios cierres de cancha o incluso hasta pérdida de puntos.

El dirigente opositor Evaristo González apuntó contra el presidente Ignacio Ruglio públicamente en los programas La Oral Deportiva y #Minuto1, afirmando de que el titular Mirasol tenía conocimiento de la existencia de la pieza en el Campeón del Siglo donde los hinchas de la tribuna Cataldi guardaron varios elementos como banderas y fuegos artificiales y que ordenó tirar una pared para eliminar evidencia, entre otras duras acusaciones, como el porcentaje que se llevó de comisión el empresario Pablo Bentancur en la transferencia de Brian Barboza, de 600.000 dólares, mucho más de lo habitual y por encima de lo que percibirá el futbolista, según lo que declaró el consejero. También afirmó que la posible llegada de Nahitan Nández nunca fue real, que nunca tuvo expectativa, y dejó a entrever que Ruglio armó la novela para sacar el foco de la derrota clásica y de los incidentes.

Ruglio le contestó a Evaristo en la presentación del zaguero argentino Germán Pezzella, del que dijo: "Traemos un jugador en plenitud de edad, de 35 años, con ofertas de todas partes del mundo. Nos sentimos halagados de que está acá y nos haya elegido, es un campeón de todo. La carrera que tiene es excepcional".

Las dura respuesta de Ignacio Ruglio contra Evaristo González

Aunque Ruglio empezó diciendo "sobre Evaristo no voy a hablar", después fue contundente: "Cuando me tiene adelante nunca me dice nada de lo que dice en los medios, la gente no lo quiere, lo vota un 3% según las encuestas. Él habla de eso mientras a la gente de Peñarol de las cuatro tribunas le tiraron gases, la cagaron a palo, no a los de la Cataldi solamente como difundió el Ministerio del Interior... Y ese dirigente (por Evaristo González) se ocupa de hablar de una piecita en la que no encontraron nada, la piecita existe desde hace años, solo encontraron banderas, ni siquiera bengalas náuticas de esas que pueden matar a alguien".

Pero sin mediar pregunta alguna de los periodistas que estaban en la rueda de prensa en Los Aromos, Ruglio prosiguió: "Es un dirigente que tiene el rechazo de todo Peñarol, es un dirigente que no sale a defender a sus hinchas, esos que reciben palos y gases por cualquier cosa, y solo habla de una piecita de 20 banderas intrascendentes; con lo que la gente le devuelve a ese dirigente no vale la pena que lo nombre, no tiene los huevos para venir a hablarme, no me lo dice a mí cuando me tiene enfrente, tiene casi mi misma edad, mide 1.90 metros y pesa 100 kilos... Que diga nomás que Ruglio rompió evidencia, o que no le cierra el pase de Barboza, pero no lo hace, se queda callado cuando me ve, y ojalá tenga ganas de decirme en el próximo Consejo, ahí me estaría faltando el respeto y ahí hablaríamos en otro tono, un dirigente que es nefasto. Ahora los hinchas de Peñarol no tenemos que hablar de esa piecita, tenemos que hablar de los operativos que se repiten contra Peñarol, de cómo un jefe de la Policía va a la radio 1010 a sentarse en piso cuando en Uruguay entran cualquier cosa a las cárceles, armas, de todo, cuando en las fronteras pasan las drogas y él va a decir que Peñarol tenía una piecita, al que vengo llamando hace dos días. Puedo jurar por mis nietos que yo no sabía de esa piecita y, aparte, como si hubieran encontrado una 9 mm... Eran 10 banderas, yo no voy a los programas políticos". Ese último comentario del presidente es en referencia a los comentarios del actual jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, que lideró el operativo del clásico y que apuntó a la responsabilidad de Peñarol en el programa #Minuto1 de Carve Deportiva.

👉 Algunas de las contundentes frases que dejo Ignacio Ruglio sobre Evaristo González tras sus dichos en el día de ayer sobre "la orden de tirar una pared en el Campeón del Siglo".



"De Evaristo no voy a hablar porque cuando me tiene adelante nunca me dice nada lo que le dice a… pic.twitter.com/38Lq2acltA — OVACIÓN (@ovacionuy) September 3, 2026

Ruglio insistió en que Evaristo hizo esto para empezar la campaña política definitivamente: "Él es poco querido, no lo vota nadie, no tiene los huevos para hablarme a mí, arrancó la campaña". Más allá de este comentario, González comentó que no tiene intenciones políticas, ya que después de caerse la candidatura de Jorge Barrera decidió, al menos por ahora, no sumarse a ninguna lista. Quiere que haya pocos candidatos para no facilitar la continuidad del Ruglismo al frente de Peñarol. En las elecciones pasadas, fue la segunda lista más votada con más de 5.000 votos, solo por detrás del actual mandatario carbonero.

Además, Ruglio comentó que en la mañana de este jueves estuvo reunido con el abogado Rodrigo Rey: "Vamos a iniciar una investigación grande contra la Metropolitana. La Policía le pega a lo que se mueve, ese dirigente tendría que estar ocupado de eso y no de esa piecita. Fue Policía Científica al CDS y se fue a las 22:40, se retiró del estadio y dijo "no hay nada acá, ni una pieza construida recién" y ni siquiera se hizo un acta. Nos dijeron "queda el estadio en manos de ustedes". Las pruebas no las podés romper. Yo ya sé qué dirigentes están jugando para que no siga en el club, pero no es lo más importante ahora... A un hincha lo cagaron a palos cuando ya lo tenían reducido y el jefe de Policía va a hablar de que Peñarol le ocultó una piecita, ¡mentira!, Peñarol soy yo y es mentira".