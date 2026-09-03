Germán Pezzella fue presentado en Peñarol: "Soy de los que piensan que el fútbol es presente; vengo a dar el máximo"

Peñarol oficializó el martes en sus redes sociales la llegada del zaguero argentino Germán Pezzella, quien este jueves habló en conferencia de prensa en Los Aromos, donde trabaja a la par del plantel para ponerse a punto y quedar a la orden de Diego Aguirre.

El defensor de 35 años nacido en Bahía Blanca viene de quedar libre de River Plate de Argentina, club al que había regresado en 2024 tras su paso por el Real Betis de España, y se vinculó al aurinegro con un contrato que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027.

Campeón del Mundial de Qatar 2022 con la selección de Argentina, Pezzella comenzó la conferencia de prensa de este jueves diciendo: "Sé bien al club que vengo. Tengo amigos hinchas de Peñarol: Maxi Olivera es un amigo mío de muchos años, hemos compartido en Italia y todos los días me hablaba de su sentimiento por Peñarol, sobre el club y su gente. Cuando se presentó la oportunidad volví a hablar con él y con Seba Cristóforo, sobre todo para empaparme más sobre el club. Y hoy estoy acá, estoy contento, quiero disfrutar de este nuevo paso".

Antes de que el argentino tomara la palabra, el presidente Ignacio Ruglio repasó su distinguido palmarés. Pero en ese sentido, Pezzella subrayó: "Soy de los que piensan que el fútbol es totalmente presente. Te agradezco mucho por tus palabras ), pero mi cabeza está en poder ayudar al equipo, al club, de donde me toque, dar el máximo como lo hice siempre en cada lugar".

También aprovechó la ocasión para despedirse públicamente de River Plate, su anterior equipo: "Aprovecho este espacio para despedirme de River, no lo pude hacer, es el club quizás más importante de mi vida, agradecerle la gente que le tengo un cariño muy grande. Acá estamos con ganas de arrancar esta nueva aventura".

Consultado acerca de qué fue lo que lo motivo a elegir Peñarol entre otras propuestas mejores desde el punto de vista económico que tenía, explicó: "Mis ganas de competir. Sé que vengo a un club muy popular, al que la gente le pone la vara muy alta. Y a mí me gusta pelear por grandes cosas y estoy convencido de que acá lo vamos a hacer".

Pero también agregó: "Y he tenido a lo largo de mi carrera muchos compañeros uruguayos, somos prácticamente iguales (respecto a los argentinos) y tuve esa sensación desde que llegué de sentirme como en casa, estar en un lugar normal y ameno para mí".

Sobre cómo llega futbolística y físicamente, señaló: "Lo he gestionado a mi manera, he redoblado esfuerzos. Llego bien, obviamente lo he hablado con Diego y le he dicho que necesito en estos entrenamientos equipararme a mis compañeros. Pero me vengo sintiendo bien y estoy a la orden de lo que necesite".