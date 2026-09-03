Evaristo González: “El martes fui a recorrer el CDS; me enteré que Ruglio dio la orden de tirar una pared”

Además de la caída ante Nacional por 1-0, Peñarol atraviesa una dura tormenta a raíz de los incidentes que se dieron en la Tribuna Cataldi en el Estadio Campeón del Siglo. Es por esto que Evarito González reconoció que este martes, previo al Consejo Directivo Mirasol en el Palacio Contador Gastón Guelfi, recorrió el escenario Carbonero y se encontró con una orden que lo sorprendió.

“El martes, antes de la directiva, me fui a recorrer el estadio de palmo a palmo. Cuando llegué me entero que el presidente dio la orden de tirar una pared de ese cuarto. Tiró la pared de los lisiados (baño). Pero esa pared era original, que el propio obrero me dijo: ‘La pared que se va a caer es esta que está inventada’”, apuntó el consejero en diálogo con la Oral deportiva en Radio Universal.

“Voy analizar la pared, debe tener unos cuantos meses de hecha y tenía un agujero con un pretil de metal, que claramente alguien sabía que podía aflojar los bloques y entrar a ese sucucho que no era chico”, esgrimió.

González enfatizó que la pared “se tiró este lunes y después de todo este lío salió desesperado a tirar una pared para poner la habitación”. “Tiró una pared original, ni siquiera la pared falsa que está hecha, que tanto estamos cuestionando. De ahí que esta directiva, que sin la presencia del presidente, decidió contratar una inspección externa para que haga toda la investigación de lo que pasó acá analizando las responsabilidades que pueden tener los funcionarios, los proveedores externos y directivos. Porque tenemos serias sospechas que hay directivos que sabían de todo esto”, agregó.

La respuesta a Ignacio Ruglio

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Este miércoles por la mañana, Ignacio Ruglio habló en El Espectador Deportes y le consultaron por un pedido de Evaristo González de cortar la relación con la barra. “Evaristo dice que quiere ‘romper con la barra’. ¿Por qué no lo llaman y le preguntan cuántas entradas le daban a la barra en el básquetbol cuando Evaristo era el presidente?”, dijo el mandamás de Peñarol.

González le contestó: “Ya la persecución y los delirios que tiene nuestro presidente son increíbles. Ya nuestros enemigos no son la AUF, la Conmebol, los jueces, la prensa blanca y ahora son los propios compañeros de directiva. Se olvidó decir que por el lanzamiento de la petaca en la final (contra Biguá en 2022-2023) estuvimos a punto de ser desafiliados. Yo prohibí no solo los ingresos de la barra, sino que hice que todo el campeonato fuera para los socios del básquetbol de Peñarol”.

El consejero reiteró: “Lo que pasó en el CDS tiene que tener represalias porque el club le da entradas a los barras que destruyeron la Cataldi, que debe haber un destrozo no menor a los 50 mil dólares”, indicó.

La Guardia Republicana en el Estadio Campeón del Siglo al término del clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

González se refirió a un diálogo que mantuvo con Ruglio por esta situación en el Consejo Directivo de este martes: “’Cortemos todos los beneficios que le das’, y parece que se ofendió”. El consejero comentó la respuesta del presidente aurinegro. ‘Luego le van a pegar una pedrada a un juez para que no saquen los puntos’. No tiene la valentía para tomar decisiones”, señaló.

“El señor le da entradas para todos los partido y cuando tiene que tomar medidas, no las tomas. Pensé que había quedado en directiva. Yo tengo que trabajar, tengo muchas responsabilidades y no puedo estar todo el día en la radio para ver qué declara esta persona. Cuando pierde el clásico desparece y ahora sale a hablar, sale de la cueva”, sostuvo.

La directiva y el comunicado

El trabajo de la Policía en el Estadio Campeón del Siglo al término del clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

González reconoció que el Consejo Directivo de este martes “duró horas y horas”, donde “el presidente estuvo el 15 por ciento y con el celular”. A su vez, Peñarol emitió un comunicado en el que confirmó que va a iniciar una investigación para ver si funcionarios o directivos fueron parte de lo ocurrido el pasado domingo en el Campeón del Siglo.

El consejero explicó que “el comunicado se votó con diez personas” cuando el Consejo Directivo de Peñarol está compuesto por 11. “El presidente despareció y la directiva pudo sesionar”, manifestó.