Peñarol iniciará una investigación interna para identificar responsabilidades tras los hechos luego del clásico

Más allá de lo ocurrido dentro del campo de juego, dio mucho de que hablar lo ocurrido al término del clásico entre Peñarol y Nacional en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura. Los incidentes registrados en la Tribuna Cataldi —que comenzaron con hinchas queriendo salir con los portones cerrados y llevaron a un enfrentamiento con la Policía y Guardia Republicana— terminaron con detenidos y efectivos lesionados leves.

De todas maneras, lo que más llamó la atención fue lo expresado por Alfredo Clavijo, jefe de Policía de Montevideo, donde dio a conocer que al término del encuentro hubo hinchas que ingresaron a una pieza desconocida en las revisiones previas al encuentro —por lo que no pudo ser supervisada— de la que sacaron banderas y fuegos artificiales.

En rueda de prensa afirmó que los hinchas de Peñarol accedieron a esta habitación oculta mediante la ruptura de unos ocho bloques desde un baño. Se taparon las paredes con bloques, como si fuera una construcción normal. Esto impidió que en la inspección previa que realizó la Policía se detectaran irregularidades.

Ante esta situación, el tema se puso sobre la mesa en el Consejo Directivo de Peñarol que se realizó en la noche de este martes y en el que más allá de que no hubo atención a los medios presentes por parte de los dirigentes, sí se expresó en un comunicado que se iniciará una investigación interna.

"El Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol resuelve iniciar investigación interna para identificar posibles responsabilidades de funcionarios, empresas tercerizadas o directivos sobre las irregularidades que se presentaron en el Estadio Campeón del Siglo. A tales efectos, se contratará profesionales externos", se expresó a través de las redes oficiales del club.

El Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol resuelve iniciar investigación interna para identificar posibles responsabilidades de funcionarios, empresas tercerizadas o directivos sobre las irregularidades que se presentaron en el Estadio Campeón del Siglo.



A tales efectos,… — PEÑAROL (@OficialCAP) September 2, 2026

El video al que accedió El País muestra un agujero en la pared, en el ángulo que se forma entre el piso y otra pared lateral, sobre la que hay indicios de otros bloques colocados irregularmente. Otro video, publicado por radio Sarandí, muestra la misma pieza oculta antes de ser vaciada. Allí dentro se ven banderas y los bloques caídos.

Así es el cuarto ciego encontrado por la policía en el estadio Campeón del Siglo, en el que se escondía pirotecnia y banderas. pic.twitter.com/q87se3Olq3 — Sarandí 690 (@RadioSarandi690) September 1, 2026

Tres personas continúan detenidas a la espera de una decisión judicial luego de los incidentes registrados el pasado domingo al término del partido clásico entre Peñarol y Nacional en el estadio Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura, que se jugó solo con hinchas aurinegros. En el marco de una investigación de la Fiscalía de Flagrancia de 7º Turno otro detenido, de 37 años, ya fue condenado por un delito de agravio a la autoridad policial agravado; estará en régimen de libertad a prueba por siete meses con prohibición de asistir a las canchas y obligación de realizar trabajos comunitarios. En tanto un menor, de 17 años, fue liberado.

El Ministerio del Interior informó que "se ordenó realizar los trámites correspondientes ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para su inclusión en el registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos públicos deportivos", o sea la llamada lista negra.

La investigación ahora se centra en un aspecto clave: dice el Ministerio del Interior que "fueron identificadas otras personas por hechos vinculados a la presencia de banderas y elementos de pirotecnia dentro de un recinto especialmente acondicionado en el estadio"