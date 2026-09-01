Alfredo Clavijo, jefe de Policía de Montevideo: "El que crea que es más fuerte que nosotros, está equivocado"

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, habló este martes acerca del operativo que se llevó a cabo en el partido clásico entre Peñarol y Nacional el pasado domingo en el estadio Campeón del Siglo y aseguró que no hay barrio de la capital que no cuente con el servicio policial para enfrentar a la delincuencia, pese a los reiterados episodios criminales y las balaceras.

Clavijo aseguró que el operativo para el encuentro del domingo, que estuvo a su cargo, se ejecutó de acuerdo a lo planificado. Agregó que, como en toda operación de riesgo, hay "imponderables" sobre los que se debe que intervenir, y "la efectividad de una operación policial a veces no es que no ocurra nada, sino moderar y proteger a las personas ante lo que ocurra".

En diálogo con Arriba Gente (Canal 10), Clavijo expresó que puede haber "variables" en un operativo, como "este tipo de personas que traen una planificación para alterar el orden público y violar las reglas". La planificación delictiva llegó a tal nivel, según explicó, que los involucrados lograron cerrar una habitación de la tribuna Cataldi para convertirla en una "pieza ciega" donde guardaban banderas y pirotecnia, elementos prohibidos en las canchas.

Consultado acerca de por qué durante la inspección previa al partido no se detectó este cuarto oculto —al que los hinchas accedieron al finalizar el partido tras romper bloques de una pared—, Clavijo respondió: "No podemos empezar a romper todas las paredes para ver si detrás hay otras cosas".

La Guardia Republicana en el Estadio Campeón del Siglo al término del clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Los involucrados dejaron rastros que sirvieron como "evidencia" para ya lograr identificar a una persona que aún no fue detenida y también otros "rastros latentes" que podrían ayudar a identificar a más hinchas. Además, una persona ya fue condenada y otras tres continúan detenidas tras los incidentes.

"Bajo nuestra gestión y bajo mi liderazgo hay algunas situaciones que no vamos a aceptar y nos vamos a mantener firmes, siempre para adelante. No vamos a permitir que alguien se insubordine de esa manera, genere ese desorden y crea que puede ser más fuerte que nosotros. El que crea que es más fuerte que nosotros, está equivocado", sentenció.

Asimismo, consideró que la violencia en el país y en particular en el fútbol no es novedosa. "En el año 58 había dos muertos en la tribuna Ámsterdam en el estadio Centenario en un clásico. La violencia y el delito han estado en la historia de la humanidad", sentenció.

"Montevideo está sembrado de policías y se va a ir incrementando"

Acerca de la presencia de los policías en algunos barrios de Montevideo donde casi a diario se registran delitos o enfrentamientos entre bandas criminales, Clavijo afirmó que "24/7 la Policía Nacional brinda un servicio en todo el territorio y en Montevideo en todos los barrios", por lo que no hay zonas delegadas al narcotráfico.

"Está sembrado de policías Montevideo y se va a ir incrementando cada día más esa fuerza", aseveró y agregó que se utiliza un "principio de masa", que consiste en llevar más recursos a donde se necesitan.

Puso el ejemplo de un episodio ocurrido el pasado sábado en el barrio Peñarol, donde cinco personas fueron detenidas, se incautaron cuatro armas de fuego, ente ellas dos pistolas y dos armas largas, y 110 municiones además de dos chalecos antibalas. El jefe de Policía indicó que había en la zona "una operación de vigilancia muy importante" que permitió "desarticular" este "grupo criminal" que "salía a ejecutar una acción violenta sobre alguien".

Armas y municiones incautadas durante un operativo policial en Peñarol el sábado 29 de agosto de 2026. Foto: Ministerio del Interior

"La Policía Nacional tiene el control de todo el territorio. Que haya personas que quieran violar la ley y que buscan todos los mecanismos para hacerlo es de hoy y de siempre porque la gente siempre ha tenido conductas ilícitas, delictivas y violentas a lo largo de la historia", explicó.

De todas formas, añadió que más allá de combatir la "criminalidad violenta e infiel, cobarde muchas veces, que está dispuesta a todo", hay algo que no depende de la Policía y es que hay personas que "ya definieron tener esas conductas delictivas y violentas" y que es necesario actuar en "todo lo que pasó antes para que un chico decida armarse".

"El determinante de esto es una reflexión social, nacional, que amerita intervenciones integrales", concluyó.