Schiappacasse fue presentado en su nuevo equipo tras rescindir con Amazonas: "Es un club con mucha historia"

"Me voy triste porque no era el final que quería". Así se había despedido Nicolás Schiappacasse en sus redes sociales poco después de que su agencia de representación anunciara que rescindió su contrato con Amazonas FC de Brasil, donde era el goleador, luego de adeudos con el futbolista.

Semanas después, el delantero de 27 años fue anunciado en Paysandú FC otro club de Brasil que también juega en la Serie C de Brasil. "¡La espera terminó, ¡Fiel! El nuevo refuerzo ya llegó, dio el mensaje y confirmó: ¡ahora él es Papão! ¡Bienvenido al Paysandu!", escribió el club para presentarlo.

"Muchas gracias por la oportunidad, estoy muy feliz de estar aquí, las expectativas que tengo son las que merece Paysandú, estar en una división mayor, porque es un club muy gran con mucha historia", expresó el uruguayo en el video compartido por el club brasileño.

Bienvenido, Nico Schiappacasse!!!! 🐺💙🇺🇾



A espera acabou, Fiel! O novo reforço já chegou, deu o recado e confirmou: agora ele é Papão!



Seja bem-vindo ao Paysandu!



🎥 Wellison Vasconcelos / Paysandu #VamosPaysandu pic.twitter.com/57ro3Jfmh1 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) September 12, 2026

El presente futbolístico de Schiappacasse era bueno teniendo en cuenta que en cinco meses se había convertido en el goleador del equipo que está disputando la Serie C de Brasil. Fueron ocho goles y una asistencia en 16 partidos, con la particularidad de que cuatro de esos tantos llegaron con dobletes consecutivos entre fines de julio y principios de agosto.

A partir de ahora, el formado en River Plate y ex Peñarol, comenzará su cuenta para Paysandú.