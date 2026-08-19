A pesar de ser el goleador del club, Schiappacasse rescindió con Amazonas de Brasil: "No podía seguir aguantando"

"Me voy triste porque no era el final que quería". Así se expresó Nicolás Schiappacasse en sus redes sociales poco después de que su agencia de representación anunciara que rescindió su contrato con Amazonas luego de adeudos con el futbolista. "Desde el día de hoy, (Schiappacasse) está en condición de futbolista libre, luego de haber presentado la rescisión de su vínculo contractual con Amazonas FC por justa causa, debido al incumplimiento del Club en el pago de salarios pendientes", informó Charrúa Sport.

"En la reunión mantenida con el Presidente, se nos manifestó que el Club no contaba actualmente con los recursos para regularizar la situación y que el jugador quedaba en libertad de tomar la decisión que considerara correspondiente", indicaron desde la empresa liderada los exfutbolistas Gerardo Vonder Putten y Miguel Lavié.

El presente futbolístico de Schiappacasse era bueno teniendo en cuenta que en cinco meses se convirtió en el goleador del equipo que está disputando la Serie C de Brasil. Fueron ocho goles y una asistencia en 16 partidos, con la particularidad de que cuatro de esos tantos llegaron con dobletes consecutivos entre fines de julio y principios de agosto.

"Lamentamos profundamente haber llegado a esta instancia, especialmente considerando el compromiso de Nico con el Club, donde se ganó el respeto y el cariño de sus compañeros, dirigentes y aficionados. A partir de este momento, Nico queda en libertad para evaluar las diferentes opciones que puedan surgir para continuar su carrera profesional", sostuvieron.

Nicolás Schiappacasse en Amazonas FC de Brasil Foto: Amazonas FC

Según pudo saber Ovación con fuentes cercanas al jugador, apenas se dio a conocer la noticia de su rescisión hubo distintos sondeos de equipos de Brasil: algunos de la Segunda División e incluso uno del Brasileirao. Aunque por el momento no se trataron de ofertas concretas, el buen momento que atraviesa el Chapa podría hacer que el parate sea corto.

"Siempre hay que agradecer quien te abre las puertas de un lugar. Quiero que sepan que siempre di lo mejor de mí, nunca puse una mala cara para entrenar, siempre me mantuve a disposición para poder jugar, pero de verdad que llegué a un límite que ya no podía seguir aguantando esta situación", expresó el propio Schiappacasse en redes sociales.

"Quiero desearles a todos mis compañeros, funcionarios del club e hinchas el mayor de los éxitos y que ojalá consigan el objetivo de ascender. Me voy triste porque no era el final que quería, pero también satisfecho por haber dejado todo ante las adversidades", concluyó el futbolista.

La situación que vivió Leo Coelho

Luego de una salida convulsionada, donde Amazonas incluso lo despidió con un video con sus errores en cancha, el propio futbolista se expresó en redes sociales y afirmó: "Después de la desafortunada publicación en redes sociales realizada por el Amazonas FC, el atleta Leo Coelho viene al público a aclarar que la publicación busca quitar el foco del verdadero problema que viene ocurriendo en el Amazonas FC desde el año 2025: la ausencia de pagos de salarios, derecho de imagen, ayuda vivienda y FGTS".

Y agregó: "Aclara además que el atleta Leo Coelho no fue despedido el día 12/07, como induce la publicación. En verdad, el 10/07 el atleta Leo Coelho ingresó con el proceso en trámite ante el Tribunal Laboral 12 de Manaus/AM, solicitando la rescisión indirecta por falta de pagos, según los términos de la ley general del deporte".

En la segunda página de la publicación compartida el futbolista denuncia una deuda del Amazonas FC que a su entender asciende a unos R$8.125.567,16 "entre los pagos atrasados, las multas contractuales y los honorarios de abogados, según lo dispuesto por la ley". El monto equivale a US$1.577.534,99.