Nicolás Schiappacasse destacado en la Serie C de Brasil: lleva seis goles y es el máximo artillero de Amazonas

Nicolás Schiappacasse atraviesa un presente muy distinto al que vivió en las últimas temporadas. El delantero uruguayo, de 27 años, alcanzó los seis goles con la camiseta de Amazonas FC y se convirtió en el máximo goleador del conjunto brasileño, que compite en la Serie C.

El atacante llegó al club en marzo de este año luego de su salida de Miramar Misiones y encontró una nueva oportunidad en Brasil, donde compartía plantel con los uruguayos Leonardo Coelho e Ignacio Panzariello.

En su presentación había reconocido que veía este desafío como una revancha tras un período complicado en su carrera.

Su adaptación fue rápida. En abril marcó el gol del triunfo frente a Confiança en su debut en el Brasileirao Serie C y, desde entonces, mantuvo una racha positiva que lo llevó a convertirse en la principal referencia ofensiva del equipo.

El rendimiento del "Chapa" también fue destacado por el propio Amazonas FC y por los hinchas, que lo ven como una de las figuras de la campaña. Una publicación reciente en redes sociales celebró que alcanzó los seis tantos y lo presentó como el goleador del equipo.

Considerado una de las mayores promesas del fútbol uruguayo durante su etapa en las selecciones juveniles y tras ser transferido muy joven al Atlético de Madrid, Schiappacasse tuvo una carrera con varios altibajos.

🎙🐆 FAAALA, NICOOO!



Autor dos gols aurinegros na noite deste domingo, nosso atacante destacou a persistência do grupo para voltar a vencer na #SérieC2026. ⚽️🇺🇾#AMFC pic.twitter.com/lftUX6JA5x — Amazonas FC (@oficialamfc) July 27, 2026

Pasó por clubes de España, Italia y Portugal antes de regresar a Uruguay, donde defendió a La Luz, Belgrano de Córdoba (a préstamo) y Miramar Misiones, además de atravesar episodios extradeportivos que frenaron su proyección.

Hoy, lejos de los focos que lo acompañaron en sus comienzos, el delantero parece haber encontrado continuidad. Con seis goles en la temporada, vive su mejor momento en años y busca que este renacer en el fútbol brasileño le permita relanzar definitivamente una carrera que alguna vez estuvo destinada a la élite.